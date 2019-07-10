【劇迷注意】廣電總局：對宮鬥劇等保持高壓　力谷國慶主旋律精品

國家廣電總局日前發佈局長兼黨組書記、中宣部副部長聶辰席到廣電總局電視劇司，展開「不忘初心、牢記使命」的主題調研新聞稿，不但提到要「緊扣慶祝新中國成立70週年這一主線，確保推出一批精品」，更表明要對宮鬥劇、翻拍劇、演員高片酬等問題「始終保持高壓」。 換言之，近年來深受觀眾歡迎的宮鬥劇，未來在內地各大衞視及電視台恐怕會「買少見少」。

《延禧攻略》等宮鬥劇雖然大受觀眾歡迎，但未來恐怕會「買少見少」。（視覺中國）

據新聞稿，聶辰席今次的調研聚焦「電視劇高質量發展和慶祝新中國成立70週年重點電視劇創作規劃情況」，在聽取匯報，觀看展片後，再與審片專家和電視劇司的員工座談，深入瞭解情況。

聶辰席表示，當前的電視劇發展正處在「優化升級」的關鍵時期，要把「主題教育」（即「不忘初心、牢記使命」）與業務工作更好地結合，一是進一步強化政治意識，「既抓日常又抓重點，緊扣慶祝新中國成立70週年這一主線，全面調度指導、及時動態調整，確保推出一批精品」。

其次是進一步增強問題意識，「針對注水劇、宮鬥劇、翻拍劇、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結，始終保持高壓」；第三就是進一步提升創新意識，努力建立長效工作機制，不斷提升重大創作生產的組織化程度，不斷提升管理調控引導的科學化水平。

內地各大衞視及電視台年初已逐漸將《如懿傳》等宮鬥劇撤下。（視覺中國）

資料顯示，國家廣播電視總局電視劇司是負責電視劇製作的指導、監管工作，組織審查國產電視劇、引進電視劇和對外合拍電視劇（含動畫片）的內容，以及指導、調控電視劇的播出。

（綜合報道）