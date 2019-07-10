可4G或5G網絡自動切換　華為新路由器獲首個5G無線數據終端許可證

華為宣佈其5G路由器「華為5G CPE Pro」，獲得全國首個5G無線數據終端電訊設備進網許可證，是第一款支持5G全網通的智能路由器。

華為在今年初的2019年世界行動通訊大會，正式發布此款「雙模」5G商用終端，為消費者提供真正無線的「超光纖」寬頻體驗。

華為5G CPE Pro。（視覺中國）

資料顯示，華為5G CPE Pro支援Sub-6GHz全頻段，並採用華為自行研發的業內首個商用的「雙模晶片」Balong 5000，可實現4G／5G網絡自動切換，配合華為智能家居App選擇最佳擺放位置後，就能達到最佳的接收5G訊號效果。測試結果顯示其最高速度可達3.2Gbps，3秒就能下載一套1GB大小的高清電影。

值得一提是，華為正面對美國的禁令，半導體、晶片等被斷供。雖然事件漸見轉機，美國商務部長羅斯日前宣佈將在不會對國家安全構成威脅的情況下，向尋求對中國華為銷售產品的公司發放許可證。

但羅斯強調，華為將繼續留在「黑名單」中。

華為正面對美國的禁令，半導體、晶片等被斷供。（視覺中國）

有學者分析，美國同意華為繼續採購部分美國產品，並不是善意與中國和解，而是被逼的妥協。科技產業鏈全球化是不可能隔斷，美國不向華為供貨，首先損傷的就是美國企業自身。



事實上，華為至今已拿下全球50個5G商業合同，範圍覆蓋30個國家及地區，其中近半來自歐洲。同時，華為已向全球供應15萬個5G基站，至今年底發貨量更會多達50萬個，遙遙領先其他同業。

（綜合報道）