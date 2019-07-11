小學校長涉性侵5學生刑拘　警方被指事後未對受害人做身體檢查

遼寧葫蘆島市綏中縣一名小學50歲男校長，因涉嫌強姦、猥褻該校5名五年級女學生，今年5月尾被捕，並於近日遭刑拘。 內媒《澎湃新聞》星期三（10日）的報道指，受害女童的家長表示警方事後未對涉案女童進行身體檢查，而且女童也沒有接受心理輔導。

涉事學校為高台鎮水口小學，官方早前通報稱，2018年3月至11月間，校長王某軍先後3次在學校電腦室及家中強行與該校一名學生發生性關係，另有4名學生稱被他猥褻。

高台鎮水口小學操場。（澎湃新聞）

幾位受害女童的家長稱，學校為本年「六一」兒童節綵排節目期間，一名女童哭了，説遭校長摸了，孩子們聚在一起，幾個女童都説自己也被校長摸過。至5月31日，有家長帶女兒報警求助。



官方早前通報稱，「教育部門要加強對受害學生的心理疏導」，但有受害女童家長表示，自家女兒並沒有接受心理輔導。受害女童家長又表示，報警後，警方帶部分女童去醫院婦科做身體檢查，但最終沒有做成，「人家説只能檢查外表，裏面不能給檢查」，家長至今並不知道女兒到底受到了甚麼程度的侵害。



官方：涉事小學校長不歸教育局直接管理



綏中縣教育局局長徐紹東被問及任命校長時是否考察其過往履歷，徐紹東解釋説，高台鎮水口小學的校長不歸教育局直接管理，而是歸高台鎮中心小學管理，「教育局監管法人學校，村小不是法人學校」。官方通報指，高台鎮中心小學校長黃某、黨支部書記劉某某存在監管不力、重大事項不報告等問題，目前已被免職。



根據資料，內地的「村小」是指設立在農村地區歸行政村辦的小學，是學校系統最基層的教育機構。村小有時不設校長，只設主任教師，由鄉鎮任免，隸屬學區小學管理。



（《澎湃新聞》）

