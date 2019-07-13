炫富女郭美美凌晨獲接送出獄　全黑造型未發一言低調登車離開

湖南女子郭美美早年在微博上以「中國紅十字會商業總經理」的身份炫富，引起輿論嘩然。 郭美美其後就被法院以開設賭場罪判處有期徒刑5年，並於星期六（13日）刑滿出獄。

郭美美被被法院以開設賭場罪判處有期徒刑5年，並於星期六刑滿出獄。（微博）

內地傳媒報道，郭美美在當天凌晨2時許步出湖南女子監獄，其以全黑造型示人，頭戴深色鴨舌帽、黑色口罩，身穿黑T恤及長裙。郭美美被一名中年女士接走，監獄門口亦有數名不明人士等待其上車。郭美美全程不發一言，見到有記者在旁拍攝亦沒有避忌，冷靜淡定登車離開。

郭美美獲一名中年女士接送出獄。（微博）

事發於2011年6月，微博上名為「郭美美baby」、實名認證為「中國紅十字會商業總經理」的用户，發文聲稱「小白限行把小MINI開出遛遛～開著有點不習慣」，引來大量網民圍觀轉載，更發現其有大量炫富貼文，例如展示各款名牌手袋、豪宅、豪華房車等。

由於郭美美自稱是「中國紅十字會商業總經理」，令中國紅十字會捐款去向被質疑問題，捐款一度驟減。中國紅十字會事後發聲明澄清郭美美與該會無關。

郭美美於2014年因涉嫌開設賭場罪被捕，同時被查明通過網上聯絡、熟人介紹及主動搭訕等多種方式，多次與人進行性交易，每次的價碼高達數十萬元（人民幣．下同）。2015年9月，郭美美被北京東城區法院以開設賭場罪判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。

（綜合報道）