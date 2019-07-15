中加關係惡化加劇　加拿大情報部門帶走華裔病毒學家邱香果

自華為高管孟晚舟被捕事件以來，中加關係持續緊張。近日，加拿大情報部門將華裔病毒學家邱香果及其丈夫等人帶走。

邱香果博士是國際知名的病毒學家，她和她的同事Gary Kobinger 因發明伊波拉病毒治療藥物ZMapp贏得國際聲譽，並在2018年獲得加拿大總督創新獎。（GGIA）。

當地時間7月14日，加拿大媒體報道稱，加國情報部門7月5日將知名華裔病毒學家邱香果、她的丈夫以及學生帶離加拿大國家微生物實驗室，原因據稱是「違反相關條款」。

7月8日，加拿大情報部門向該實驗室的人員宣佈，邱香果夫婦將離開一段時間，她們的同事被警告不得與她們聯繫。

加拿大國家微生物實驗室是全球15個具有四級生物安全水平的實驗室之一。這個級別的實驗室保存有包括「伊波拉病毒（Ebola virus）」在內的最致命的人類和動物病毒。

邱香果和她的丈夫，以及他們的一些學生都在這個實驗室工作和學習。 邱香果是國際知名的病毒學家，她和她的同事Gary Kobinger 因發明伊波拉病毒治療藥物ZMapp贏得國際聲譽，並在2018年獲得加拿大總督創新獎（GGIA）。

華裔病毒學家邱香果。（資料圖片）

近日再有加拿大人在華被捕

值得注意的是，加拿大外交部7月13日表示，有一名加拿大公民在中國煙台市被捕，但由於相關保密規定，加拿大全球事務部目前無法透露更多關於這名被捕加拿大公民的消息。

而就在7月8日，江蘇省徐州市警方曾對外發布消息稱，他們當天逮捕了19名與毒品交易相關的人員，並且其中16人為外籍公民，隨後在7月12日，英國駐華大使館確認其中有4人為英國公民。

另據中國國家廣播電台報道，在這些被拘捕的人中，有一些人是英語培訓機構英孚教育（EF Education First）的教師。

消息指出，上述在華被捕加拿大公民疑與販毒交易有關。 2018年12月，華為高管孟晚舟在温哥華為被捕，中加關係變得「如履薄冰」。

中方：孟晚舟被捕是嚴重政治事件

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）近日接受採訪稱，加方遵守法治原則，依據加美引渡條約逮捕孟晚舟，其中不存在政治干預。

此外，弗裏蘭對當前加中關係面臨困難感到痛心，但百分之百確信加方做出了正確決定，並強調加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）關於加司法部長終止對孟晚舟案引渡審理的提議是錯誤的。

對此，中國外交部發言人耿爽在7月12日的記者會上表示，中方對加官員近來屢次就孟晚舟事件和中加關係發表錯誤言論表示強烈不滿。中方在孟晚舟事件上的立場是明確的、堅定的。耿爽強調，美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，是對中國公民合法權益的嚴重侵犯，這是一起嚴重的政治事件。