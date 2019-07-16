中國上半年GDP增長6.3%　外交部：本可採取強刺激措施但沒這樣做

國家統計局昨日（15日）宣佈，中國2019年上半年國內生產總值（GDP）450933億元（人民幣，下同），較去年同期增長6.3%。分季度看，第二季度較去年同期增長6.2%，是自1992年開始有季度記錄以來，中國經濟增速最慢的一次。 中國外交部對此表示，6.3%的增長速度是一個不錯的成績，又稱中國致力於實現經濟的高質量發展，本來可以採取強刺激措施來獲得更高的經濟增長，但是沒有這麼做。

耿爽表示，中國本來可以採取強刺激措施來獲得更高的經濟增長，但是沒有這麼做。（資料圖片）

外交部發言人耿爽在今日的例行記者會上表示，在全球經濟增長有所放緩、不確定性和不穩定性增多的情況下，今年上半年中國經濟GDP增長6.3%，應該還是一個不錯的成績，特別是同其他世界主要經濟體相比，應該説還是領先的。

耿爽指，中國本來可以採取強刺激措施來獲得更高的經濟增長，但是沒有這麼做。中國致力於實現經濟的高質量發展，著力推動經濟結構調整和產業的轉型升級，致力於通過改革創新、釋放市場主體的活力來保持經濟穩中有進的態勢，6.3%的增長也符合外界對中國經濟的預期。

6.3%增長符合外界預期

美國總統特朗普發Twitter表示，中國GDP增長趨緩，主要是美國實行關税帶來的結果，中方因此希望盡快達成貿易協議。耿爽反駁道，達成經貿協議絕不是中方單方面的訴求，美方也有這個需求，美國社會各界人士以及廣大消費者強烈反對對華加徵關税、強烈反對貿易戰，這種聲音就足以説明一切。

耿爽重申，希望美方能夠同中方共同努力、相向而行，在相互尊重、平等相待的基礎上，爭取達成一個互利雙贏的協議。這符合中美兩國共同利益，也是國際社會的普遍期待。