中國首批8款5G手機獲3C認證　華為獨佔4款

據中國質量認證中心消息，中國已有8款5G手機獲得了中國強制性產品認證（CCC，簡稱3C），其中有4款是華為手機。

華為在5G領域處領先地位。（VCG）

7月16日，中國質量認證中心官網顯示，已經有7款5G手機獲得了3C認證。其中，華為有4款，一加、中興、vivo各有一款5G手機獲得了3C認證。

3C是中國強制規定各類產品進出口、出廠、銷售和使用所必須取得的認證，只有通過認證的產品才能被認為在安全、電磁兼容性（EMC）、環保等方面符合強制要求。

業內人士表示，5G手機要上市一共要做三個認證，3C認證、入網許可證和無委核准證。這三張證獨立且缺一不可，獲得這些證書就意味着可以上市開賣了。「一般這三張證書公司都會同步去爭取，下發時間不會有太大出入」。

上述8款手機中，一加與vivo的5G手機3C認證於7月15日獲得，華為則最早於6月11日獲得了3款5G手機認證。在華為的4款5G手機中，其中兩款由華為機器有限公司生產，另外還有偉創力珠海以及富士康深圳工廠。

美國政府於5月中旬連發兩條禁令封殺華為。儘管美國近日對華為態度有所轉變，但華為仍在美商務部的「黑名單」中。在美國打壓下，華為加快5G研發，併為推出5G手機做準備。

華為5G產品線總裁楊超斌在6月25日表示，雖然美國對華為進行限制，「但是就5G來説，對我們沒有什麼影響」。他還透露，2019年華為在5G研發上的投入是100億元人民幣。

同日，華為通過官方微信宣佈，華為Mate 20X獲得中國首張5G終端電信設備進網許可證。據悉，華為Mate 20X 5G版是華為專門研發的5G手機，內置了5G芯片。

7月10日，華為內部人員確認，華為首款5G手機Mate 20X將於7月26日在深圳阪田基地發佈。