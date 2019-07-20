天宮二號完成任務回歸地球：殘骸落入南太平洋預定海域

據中國載人航天工程辦公室消息，天宮二號空間實驗室已於北京時間2019年7月19日晚間受控離軌並再入大氣層，少量殘骸落入南太平洋預定安全海域，標誌著中國載人航天工程空間實驗室任務圓滿完成，中國正式進入空間站時代。

天宮二號空間實驗室是中國首個真正意義上的空間實驗室，也是目前中國載人飛行時間最長的航天器。

天宮二號空間實驗室是中國首個真正意義上的空間實驗室。

天宮二號的運行軌道距地球393公里，比天宮一號高50公里，這也是未來中國空間站的運行軌道。可以充分為後續建造空間站積累經驗，驗證空間站交會對接技術，進一步提高交會對接的可靠性。

天宮二號空間實驗室自2016年9月15日發射入軌以來，先後與神舟十一號載人飛船和天舟一號貨運飛船完成4次交會對接，成功支援2名太空人在軌工作生活30天，突破掌握太空人中期駐留、推進劑在軌補加等一系列關鍵技術。

曾有傳聞指天宮二號將隕落

而在完成了神舟十一號、天舟一號相關任務之後，天宮二號又在太空裡獨自飛行了22個月。這期間，曾有外媒報道天宮二號在有一段時間裡運行軌道高度不斷降低，從通常393公里的高度下降到295公里，因此猜測天宮二號即將隕落。

2016年9月15日，天宮二號發射。（資料圖片）

不過，天宮二號總設計師朱樅鵬表示，這是天宮二號團隊主動做出的實驗。他稱，因為天宮二號通過貨運飛船的補加，推進劑有很多富裕，利用富裕的推進劑，有意識地把軌道降低，來開展一些對地探測，實驗完成以後，軌道又重新抬高到393公里的高度。

曾開展大量空間試驗並種植植物

由於天宮二號已經完成了它所要完成的所有任務和試驗，圓滿完成使命，繼續飛行下去，也只能檢驗天宮二號自身平台可靠性，同時還需佔用大量資源。綜合考慮，安排它主動的離軌。

天宮二號空間實驗室再入大氣層，是在地面人員的控制下進行受控離軌的。朱樅鵬説，天宮二號再入大氣層時，大約以每秒7.6公里的第一宇宙速度快速飛行，在如此高速的狀態下與大氣摩擦產生上千度的高温，同時再加上大氣阻力的影響，天宮二號在很短的時間內便會燃燒解體。

據瞭解，在完成太空人中期駐留以及推進劑在軌補加任務的同時，在天宮二號上還開展了大量的空間科學試驗以及空間應用試驗。此外，天宮二號上還搭載了植物培養箱，裡面種植著水稻和擬南芥。

中國載人航天工程於1992年正式立項實施，制定「三步走」發展戰略：

第一步是發射載人飛船，建成相關配套工程並開展空間應用實驗。

第二步是發射空間實驗室，解決有一定規模的短期有人照料的空間應用問題。

第三步為最終階段，就是建造空間站，解決有較大規模的長期有人照料的空間應用問題。

第一步的目標，由神舟一號到神舟六號完成，實現了太空人的天地往返。神舟七號到神舟十號以及天宮一號任務，則完成第二步空間交會對接等所有技術的驗證。天宮二號是第二步中的第二個階段，對未來中國建造空間站具有承上啟下的作用。

（央視網）