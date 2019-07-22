【元朗黑夜】白衣人襲擊照片微博廣傳　內地網民：廢青就是欠教訓

元朗星期日（21日）晚上發生疑由黑社會發動的襲擊市民事件。大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多個地點，包括港鐵站襲擊手無寸鐵的途人。 白衣人襲擊照片在微博流傳。有內地網民表示，（香港）廢青就是「欠教訓」，甚至稱言「被打的沒一個無辜的」。

「#守護香港#」位列「話題榜」的第三位。（微博）

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在新浪微博，由官媒《人民日報》作主持人的話題「#守護香港#」，位列「話題榜」的第三位，逾7000萬閲讀量。該話題以「守護香港，對暴力堅決説『不』！​」為導語，評論大多批示威者衝擊中聯辦，不能對暴力妥協、辯護、美化和縱容。

但在另一熱門話題、達到3500萬閲讀量的「#元朗#」，卻有大批內地網民為白衣人的暴力行為「讚好」。

白衣人襲擊途人的照片在相關話題下廣傳，有人指，廢青就是欠「元朗社會大哥」教訓；亦有人説要支持元朗，到元朗購物：

打到跪地求饒可還行，廢青就是欠元朗社會大哥教訓。

哪個市民會明知港燦搞事還去現場不在家吹空調的？被打的沒一個無辜的。

支持元朗大爺，幹死這幫廢青。

香港所有幫會都是愛國的！

數典忘祖，港獨狗現在不殺，難道留著過年麼？

但亦有人認為，白衣人連孕婦都痛毆，已觸及人性的底線：

一大幫手持器械的白衣人衝上來見人就打，連孕婦都痛毆。愛國愛港，是我的底線。憐憫之心，也是人性的底線。​

政府失控的後果就是這樣了，一個社會失去權威，好容易就進入「民間互害」模式。