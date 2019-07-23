【逃犯條例】中方回應美國務院涉港聲明：奉勸收回在香港的黑手

美國國務院當地時間週一（22日）就香港局勢發聲明，敦促各方保持克制，勿使用暴力，敦促港府遵重《基本法》所保障的言論和集會自由。 對此，闊別多月後首度主持外交部例行記者會的外交部發言人華春瑩強調，中國絕不會容忍任何外國勢力插手香港事務，更不會容許任何外國勢力來搞亂香港，「我們奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手。」

華春瑩形容香港近期所發生的是「極端暴力事件」，「這個和言論與集會自由沒有任何的關係，大家看得非常清楚，目前發展的事態絕不是甚麼言論和集會自由的問題，而是極端違法暴力行為的問題。」

華春瑩表示，「我們奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手。」（人民日報）

華春瑩表示，該些「極端暴力事件」直接衝擊香港的法制根基，違反《基本法》和香港本地法律，而且嚴重挑戰「一國兩制」底線，「中央政府支持特區政府依法有序施政，支持警方依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。」

華春瑩續指，近期不少包括香港本地媒體的報道披露，可以明顯看出有外國勢力在背後操縱、策劃甚至組織實施有關行動的跡象，「我想美國的這些官員他們能否向世界誠實地回答，美國在近期香港的事態當中扮演了怎樣的角色，它到底意欲何為？」華春瑩又提到英國方面的表態，「我也想請英方官員仔細考慮一下，在英國對香港進行殖民統治期間，香港居民有上街遊行的自由嗎？」

華春瑩在最後重申，香港自回歸後，「一國兩制」得到順利實施，香港的居民享受前所未有的自由和權利，反問「如果沒有安全和穩定，何來權利和自由」，是故才會有「守護香港」和平集會，譴責暴力行徑，「相信大多數香港市民對於極少數激進分子暴力、違法行為的危害和本質都有清醒的認識，他們也都希望能夠共同努力守護好香港這顆『東方明珠』。」

（中國外交部）