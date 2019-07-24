《新時代的中國國防》白皮書發布：中國永不稱霸永不擴張

經中央批准，《新時代的中國國防》白皮書於今日（24日）上午10時發表，並舉行國務院新聞辦新聞發布會。國務院新聞辦公室新聞發言人胡凱紅、國防部新聞發言人吳謙大校、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將、中央軍委政治工作部宣傳局潘慶華上校等人出席，介紹和解讀白皮書有關情況。

國務院新聞辦公室新聞發言人胡凱紅。（01直播）

胡凱紅介紹，這是中共十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。白皮書全文約2.7萬字，首次闡明新時代中國軍隊「四個戰略支撐」的使命任務，闡明新時代中國國防「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」的鮮明特徵，闡明中國國防開支合理適度，闡明新時代中國軍隊發展的世界意義和中國軍隊為推動構建人類命運共同體所作的積極貢獻。

白皮書指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，世界多極化、經濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發展，「和平、發展、合作、共贏」的時代潮流不可逆轉，但國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出。國際戰略格局深刻演變，亞太安全形勢總體穩定，中國國家安全面臨的風險挑戰不容忽視，國際軍事競爭日趨激烈，世界並不太平。

白皮書強調，新時代的中國國防，在習近平強軍思想指引下，將沿著中國特色強軍之路，向著全面建成世界一流軍隊的宏偉目標奮勇前進。中國軍隊有決心有信心有能力戰勝一切威脅挑戰，為實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強戰略支撐，為服務構建人類命運共同體做出新的更大貢獻。

國防部新聞發言人吳謙大校。（01直播）

吳謙介紹道，發表國防白皮書的目的，是為了闡釋新時代中國防禦性國防政策，向國際社會更好地介紹中國建設鞏固國防和強大軍隊的實踐、目的、意義，增進國際社會對中國國防的理解，增進中國與世界各國的互信與合作。

白皮書正文包括國際安全形勢、新時代中國防禦性國防政策、履行新時代軍隊使命任務、改革中的中國國防和軍隊、合理適度的國防開支、積極服務構建人類命運共同體等六個章節。附錄包括十個表格，主要介紹軍委機關部門基本情況、中國國防費規模結構、2012年以來解放軍和武警部隊對外開展的主要聯演聯訓活動、中國軍隊參加的主要聯合國維和行動的情況。

吳謙表示，《新時代的中國國防》白皮書的主要內容包括六個方面，一是客觀分析當前的國際安全形勢和中國安全環境；二是系統闡述新時代中國防禦性國防政策；三是全面介紹中國軍隊履行新時代使命任務的情況；四是全景式介紹深化國防和軍隊改革取得的歷史性成就；五是多維度介紹中國國防費情況；六是深入介紹中國軍隊維護世界和平穩定，服務構建人類命運共同體所做的積極努力和重大貢獻。

吳謙續指，新版白皮書在繼承傳統的基礎上進行了創新發展，與過去相比主要有多項特點。第一，首次構建新時代中國防禦性國防政策體系；第二，首次闡述中國軍隊新時代的使命任務；第三，首次指出「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」是新時代中國國防的鮮明特徵；第四，首次提出服務構建人類命運共同體是新時代中國國防的世界意義；第五，首次全景式展現深化國防和軍隊改革取得的歷史性成就；第六，首次將國防費位居世界前列的國家進行國際比較。

中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將。（01直播）

新版國防白皮書提出「習近平軍事戰略思想」。對此，中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍表示，十八大以來，習近平在領導國防和軍隊建設、指揮現實軍事鬥爭的偉大實踐中，著眼順應世界百年未有之大變局、應對國家安全面臨的各種風險挑戰、全面建成世界一流軍隊的戰略需要，鮮明提出一系列新思想新觀點新論斷新要求，與時俱進、創新發展軍事戰略指導，形成了習近平軍事戰略思想。他作為黨的核心、軍隊統帥，是這一重大思想的主要創立者，對形成習近平軍事戰略思想起到了決定性作用。

蔡志軍續指，習近平軍事戰略思想，開闢了馬克思主義戰爭觀安全觀的新境界，開闢了支撐中華民族偉大復興戰略佈局的新境界，開闢了維護國家安全戰略運籌的新境界，開闢了國防和軍隊現代化戰略設計的新境界，是當前和今後一個時期解放軍軍事力量運用和建設的根本遵循和科學指南。

這是中國自2015年實施深化國防和軍隊改革以來的第一份國防白皮書。（資料圖片）

軍改以後首份白皮書

國防部官網顯示，自2000年以來，共發布多份國防白皮書，2000年至2010年是每隔一年發布一次。鑑於處於權力交接期，中共軍隊並未在2012年，而是在2013年發佈《中國武裝力量的多樣化運用》，隔一年後的2015年發布《中國的軍事戰略》。

按規律，2017年應再發布一份新的白皮書，但因軍隊改革並未問世。2019年的《新時代的中國國防》發布，説明軍隊改革基本完成。此前的分析認為，習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）或會寫入白皮書。