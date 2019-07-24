中國聯通研究院院長張雲勇：中國5G技術已站在世界第一梯隊

中國5G技術正在高速發展。全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇出席節目時更表示，中國已站在世界的第一梯隊。

張雲勇表示，中國5G技術已站在世界第一梯隊。（視覺中國）

張雲勇指出，5G之爭已上升到國家層面的戰略，因此，全球幾大熱點區域都在緊鑼密鼓地建設5G，而在5G技術的發展上，「中國毫不含糊，已站在了世界的第一梯隊。」

張雲勇認為，在5G技術的發展上，中國目前還存在不少需要攻克的難題。首先就是在關鍵技術上還需突破，例如穿透性弱、功耗大等。而更大的挑戰是晶片，他指出，目前中國的半導體自給率仍然比較低，只有10%的比重。而做晶片需要有晶圓，也就是二氧化矽，「我們的晶圓代工現在還遠遠不夠。」

張雲勇説，即使有晶片，但還缺少一個晶片設計的軟件，「但這也是長期控制在發達國家的手裡。」

預計2022年至少一半人使用5G手機

對於什麼時候換5G手機，張雲勇的建議，如果不是特別著急的話，可以明年上半年再換。如果特別急、不在意金錢的話，今年下半年也可以換。「現在一台5G手機，大概是8000元人民幣。也就是説，現在市面上的第一批5G手機，沒有低檔與中檔，只有高檔。」

張雲勇認為，到了2022年，身邊的人羣或將有一半的人使用5G手機，屆時，5G的高端、中端、低端的手機種類就會琳瑯滿目。