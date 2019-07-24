【貴州六盤水山泥傾瀉】增至13死仍數十人失蹤　習李指示全力搜救

撰文：葉琪
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貴州六盤水市水城縣受連日暴雨影響，至星期二（23日）深夜發生山泥傾瀉，有21幢民居被掩埋，截至目前已導致13人死亡，仍有數十人失蹤。
國家主席習近平及國務院總理李克強在星期三（24日）分別發出重要指示及批示，要求全力搜救，盡最大努力減少人員傷亡。
另一方面，財政部及應急管理部亦緊急向貴州下撥3000萬元人民幣中央財政自然災害救災資金。
目前仍有數十人失蹤。（視覺中國）
習近平要求全力搜救被困人員，做好傷員救治、受災羣眾安置、遇難者家屬安撫等善後工作；要注意科學施救，做好險情監測，防範次生災害。習近平又強調，今年自汛期以來，部分地方降雨量大，防汛形勢嚴峻，自然災害隱患較多，各地區各有關部門要本着對人民極端負責的精神，積極組織力量，認真排查險情隱患，加強預報預警，強化災害防範，切實落實工作責任，保護好人民羣眾生命和財產安全。
山泥傾瀉導致21幢民居被掩埋。（視覺中國）
李克強則要求盡最大努力減少人員傷亡，全面排查周邊安全隱患，做好防範新的地質災害和次生災害工作。應急管理部要會同自然資源部等部門即派聯合工作組赴現場指導幫助地方全力做好救援。李克強指，當前正值「七下八上」主汛期的關鍵階段，要督促各地舉一反三，切實加強山洪、滑坡、泥石流等災害防禦。
救援人員正加緊搜救失蹤者。（視覺中國）
目前應急管理部、自然資源部已派出聯合工作組趕赴當地指導救援救災工作，國家衞生健康委調派國家緊急醫學救援隊趕赴災區展開醫療救治。貴州省、六盤水市亦出動應急、公安、自然資源、衞生等救援力量在現場開展搜救。
（綜合報道）