【貴州六盤水山泥傾瀉】增至13死仍數十人失蹤　習李指示全力搜救

貴州六盤水市水城縣受連日暴雨影響，至星期二（23日）深夜發生山泥傾瀉，有21幢民居被掩埋，截至目前已導致13人死亡，仍有數十人失蹤。

國家主席習近平及國務院總理李克強在星期三（24日）分別發出重要指示及批示，要求全力搜救，盡最大努力減少人員傷亡。

另一方面，財政部及應急管理部亦緊急向貴州下撥3000萬元人民幣中央財政自然災害救災資金。