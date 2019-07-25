【逃犯條例】外交部駐港公署批魯比奧：居心叵測挑撥內地香港關係

港府修訂《逃犯條例》引起的爭議持續。美國參議員魯比奧日前表示，中共「利用有組織犯罪集團襲擊香港示威者」，又稱「中方違反香港回歸時所做承諾」，剝削香港的自由民主。 對此，外交部駐港公署發言人直指魯比奧是「反華議員」，稱他信口雌黃、一派胡言，對其居心叵測、歇斯底里地對華抹黑與攻擊表示憤慨和譴責。同時強調，香港在回歸後繼續保持繁榮穩定，港人依法享有前所未有的廣泛權利與自由。

魯比奧日前表示，中共「利用有組織犯罪集團襲擊香港示威者」，又稱「中方違反香港回歸時所做承諾」，剝削香港的自由民主。（路透社）

駐港公署發言人表示，「魯比奧之流」長期惡意攻擊中國，是非不分、黑白顛倒、毫無底線。為了一己政治私利，無中生有地捏造謊言，居心叵測地挑撥香港與內地的關係，再次暴露出他的卑劣用心。同時批評一些美國政客雙重標準，將其他國家和地區發生的暴力稱為「人權和自由問題」，是對法治精神的褻瀆和踐踏，對暴力不法分子的包庇和縱容。

發言人指出，香港回歸以來，中央政府始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，是「一國兩制」和基本法的守護者。「香港在回歸後繼續保持繁榮穩定，港人依法享有前所未有的廣泛權利與自由。無論魯比奧之流怎麼抹黑詆毀，都不能改變這些鐵的事實。」

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，絕不允許任何國家、組織或個人插手香港事務和中國內政，絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受到損害，強烈敦促魯比奧之流立即停止反中亂港的可恥行徑。