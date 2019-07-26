雲南強降雨引發山泥傾瀉等災害：至少9人死亡　逾萬人受災

受強降雨影響，雲南部分地區近日發生洪澇、山泥傾瀉、泥石流等災害，造成玉米、馬鈴薯、烤煙等作物受災，房屋倒損，道路塌方，河埂垮塌。綜合內媒報道，24日至26日期間，至少有9人死亡，超過一萬人受災。

雲南怒江州貢山縣捧當鄉迪麻洛村白漢河發生山洪泥石流，已致2人遇難。（央視新聞）

據央視新聞報道，26日7時30分左右，雲南怒江州貢山縣捧當鄉迪麻洛村白漢河發生山洪泥石流，導致4間生產用房被沖毀，2人死亡、1人失蹤。

另據應急管理部國家減災中心26日通報，25日13時左右，雲南紅河州綠春至平河公路（綠二線）咪霞村委會俄倮村民小組下方發生山泥傾瀉災害，致使一輛途經小型麵包車被掩埋，造成4人死亡，1人受傷；25日16時左右，雲南怒江州瀘水市稱杆鄉雙奎地村發生山洪泥石流，造成雙奎地村哈堵裏組2名村民被沖走失蹤。

人民網的報道顯示，24日凌晨4時，雲南紅河州金平縣金河鎮蠻金二級路G219喀東線K8830+750段遭遇山洪襲擊，造成山泥傾瀉，轄區村寨多路段多民房受損，致3人遇難。

據統計，此次災害共造成雲南紅河、曲靖、保山等4市（自治州）4個縣（市）1.3萬人受災，農作物受災面積700餘公頃，其中絕收近100公頃；直接經濟損失400餘萬元人民幣。

（綜合報道）