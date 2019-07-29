【李鵬逝世】遺體今火化　中共七常委及王岐山、江澤民八寶山送別

國務院前總理李鵬於7月22日在北京病逝，享年91歲。李鵬遺體送別式今日（29日）上午在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行。 據新華社消息，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等7名中共政治局常委及國家副主席王岐山、前中共總書記江澤民等，上午9時半出席李鵬告別儀式，在哀樂聲中緩步來到李鵬的遺體前肅立默哀，向李鵬遺體三鞠躬，並與李鵬親屬一一握手表示慰問。此外前中共總書記胡錦濤在外地送花圈，對李鵬逝世表示哀悼。

李鵬遺體告別儀式現場。（網上圖片）

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報道稱，李鵬遺體29日在北京八寶山革命公墓火化。李鵬病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民、胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對李鵬逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

報道指出，29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低迴。正廳上方懸掛着黑底白字的橫幅「沉痛悼念李鵬同志」，橫幅下方是李鵬的遺像。李鵬的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着鮮紅的中共黨旗。

報道指，中共和國家有關領導前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責人，李鵬生前友好和家鄉代表也前往送別。

（新華社）