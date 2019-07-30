暑假不分晝夜打機食減肥藥　深圳20歲女大學生患病毒性肺炎入ICU

不少學生會趁放暑假「大玩特玩」，但如果太過「放肆」，就可能會影響健康。 在廣東深圳，就有一名20歲的女大學生在暑假期間黑白顛倒、不分晝夜「打機」，又同時服用減肥藥，最終患上病毒性肺炎，被送入ICU（深切治療部）治療。

經醫院搶救和多日治療，阿雯最終生命無礙。（網上圖片）

7月初，在外國讀書的女大學生阿雯（化名）放暑假回到深圳，每天都躲在家中、開著冷氣打機，一般是下午4點至5點醒來，然後打到第二天的早上10點左右才睡覺。不過，阿雯這種不分晝夜地的生活令其健康狀況出現異常，一開始出現感冒、發燒的症狀，之後越來越厲害，連續咳嗽，有時還會喘不上氣。

7月13日，阿雯來到龍崗區人民醫院就診。醫生懷疑她屬於病毒性肺炎，讓她馬上去拍CT（電腦掃描）。期間，阿雯突然出現胸悶氣急的症狀，呼吸越來越重，意識也逐漸模糊。在搶救過程中，阿雯的口中更湧出很多白沫，出現呼吸衰竭。

醫生：免疫系統受到影響 一度有生命危險

所幸經過醫生的多日治療和護理，阿雯最終生命無礙，但仍需留院觀察。醫生表示，阿雯連日不分晝夜地打機，令免疫系統受到很大的影響，身體也變得虛弱，終患上病毒性肺炎並引發急性呼吸窘迫綜合症（ARDS），來到醫院時的情況已經非常糟糕，甚至有生命危險。

醫生又指，阿雯還同時服用減肥藥，其成分含有比沙可定（促進排泄）、氫氯噻嗪（利尿劑）、託吡酯（抗癲癇）、撲熱息痛（解熱鎮痛） 、麻黃鹼（解除氣管痙攣）、防風通聖散（發汗、退熱）等，不僅會導致頭痛、緊張、失眠、焦慮、抽搐等一系列不良反應，超量服用還可能會引發嚴重的肝臟損害。