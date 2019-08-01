太空人景海鵬任保定31677部隊副部隊長　入圍「最美奮鬥者」評選

曾參與「神七」、「神九」、「神十一」太空任務的太空人景海鵬，目前已出任為駐河北保定的「31677部隊」副部隊長，並入圍「最美奮鬥者」評選備選名單。

2017年7月，景海鵬獲授「八一勛章」，得到「矢志報國、逐夢太空的英雄航天員」的稱號。（新華社）

《中國軍網》7月23日消息，為慶祝中華人民共和國成立70週年，中央宣傳部等聯合組織開展「最美奮鬥者」學習宣傳活動，國防和軍隊系統有39名「英模人物」入圍新中國「最美奮鬥者」評選備選名單，其中包括31677部隊副部隊長景海鵬。

另據河北省保定市政府官網消息，7月29日上午，市委書記聶瑞平、市長郭建英等人到駐保「31677部隊」駐地走訪慰問官兵。駐保「31677部隊」部隊長段應民、政治委員張孟濱、副部隊長景海鵬參加座談。

以上兩則消息透露，景海鵬目前已出任「31677部隊」副部隊長，該部隊駐軍保定。同時，景海鵬亦入圍「最美奮鬥者」評選備選名單。

曾三次執行太空任務 獲授「英雄航天員」榮譽稱號

資料顯示，景海鵬生於1966年10月，1985年6月入伍，山西運城人。他曾先後執行「神舟七號」載人太空任務、「天宮一號」與「神舟九號」載人交會對接任務、「天宮二號」與「神舟十一號」載人太空任務，是中國首位三次執行航天任務的太空人。他亦獲授「英雄航天員」榮譽稱號、「改革先鋒」稱號和「八一勛章」等榮譽。