【逃犯條例】中山大學博士陳純來港參與遊行　遭網民舉報支持港獨

港府修訂《逃犯條例》所引發的示威持續。在內地，一名中山大學男博士疑因來港參與遊行，被網民指責支持「港獨」，遭到起底和舉報。

7月14日，陳純在微信朋友圈上傳戴著口罩在大圍港鐵站出現的照片，並拿著寶礦力，參與由新聞界七個傳媒工會發起的「黑衣靜默遊行」。（微博）

事主名為陳純，今年35歲，微信簡介為「青年學者，專欄作家」，是中山大學哲學系博士。有內地網民發現，7月14日，他在微信朋友圈上傳戴著口罩在大圍港鐵站出現的照片，並拿著寶礦力，參與由新聞界七個傳媒工會發起的「黑衣靜默遊行」。

此後，有內地網民指責他支持「港獨」，對他「起底」並向警方舉報。有消息稱他被警方傳喚。

陳純的微博帳號目前已設置為「無法回覆評論」。在他此前的微博帖文中，有支持者留言說「加油」、「保重」，亦有人問道「港獨？」陳純本人則未有回應。

在微博上，話題「＃陳純＃」已有逾1900萬的閲讀量，有人指他「支持港獨遊行，然後喝寶礦力」、「隱藏在內地的一個港毒黃屍」，紛紛出言指責：

「戴口罩有用？支持港獨，公知性格屏不住了？」

「不願意呆在中國可以滾啊，移民就自由了，舔個大臉在這片和平的土地上要自由，去美國享受自由的槍擊吧​。」

「治不了洋人，還治不了你一個國內的博士？」

亦有人認為，去香港不代表支持港獨：

「在hk帶口罩就gd（港獨）了？我也在深圳，有些朋友專門跑去看那些暴民犯蠢。一個哲學博士去做調查研究也有可能啊。」

「沒看出來陳純老師港獨，別有居心的人會遭報應的。」

「不是參加個遊行就是gangdu（港獨）吧？他去參加的是記者反對警察干涉報道的靜默抗議啊。」

資料顯示，陳純除了是中山大學博士，也是內地頗具名氣的年輕作家，曾出版愛情小說《那些被我們辜負的人》、《我們這一代所中的施米特毒》等書籍。《香港01》記者亦發現，陳純曾在《端傳媒》發表過數篇評論文章，內容涉及政治、中國現代史、哲學等方面。