【逃犯條例】央視《新聞聯播》「四連發」譴責「暴力亂港」

針對4日及5日香港發生的示威及罷工活動，內地官媒火力全開，猛烈抨擊。今（6日）晚的央視《新聞聯播》節目更是連發四篇報道，譴責香港發生的「暴力亂港」行徑。

《新聞聯播》首先報道了國務院港澳辦新聞發布會的情況，報道引述國務院港澳事務辦公室新聞發言人的話指，激進示威活動已經對香港繁榮穩定造成嚴重影響，「正在把香港拖向危險的深淵」，報道又引述發言人表示，擺在所有香港市民面前的急迫任務十分明確，就是「止暴制亂、恢復秩序」。

報道引述發言人指，對暴力違法行為絕不能手軟，「一切犯罪分子都切莫誤判形勢，把克制當軟弱」。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（國新辦圖片）

而在《香港各界強烈譴責暴力亂港行徑》的報道中，央視引述全國政協副主席董建華5日的聲明表示，相信廣大市民已經認清近期暴力事件的本質，這是明目張膽的政治威脅，國家主權不容侵犯，香港治安不容破壞。

報道又稱，許多市民和愛國愛港團體自發前往警署，希望用行動支持員警執法，嚴懲激進分子，維護香港治安。

新聞聯播又報道了《人民日報》的評論員文章：「一國兩制」底線不容挑戰。

報道引述文章說，激進分子已經觸及「一國兩制」的原則底線，性質十分嚴重，影響十分惡劣。文章強調，有「三條底線」（不容許任何人從事任何形式危害國家主權安全的活動；不容許挑戰中央權力和基本法權威；不容許利用香港對內地進行滲透顛覆活動，破壞內地的社會政治穩定）不容挑戰，倘若有人試圖觸碰挑戰「三條底線」、干擾破壞「一國兩制」，註定是妄想，註定是徒勞，也註定是會徹底失敗的。

示威者包圍沙田警署及燒雜物。(徐嘉蒓攝)

此後，央視又發表了題為「五星紅旗永遠在香港高高飄揚」的快評，快評稱激進示威者是「跳樑小醜」，並稱「跳樑小丑的險惡居心，就是企圖綁架全港市民，癱瘓香港政府，進而公然挑戰國家主權和中央政府權威，明目張膽地進行政治要脅」。

快評還提及了內地的「護旗活動」，指4日中央廣播電視總台發起的話題#五星紅旗有14億護旗手#衝上微博熱搜。快評最後稱，企圖撕裂香港、摧毀香港的邪惡圖謀絕對不會得逞。

微博上的「護旗」活動得到了包括許多香港藝人在內的知名人士響應。（微博截圖）

人民日報：別看今天鬧得歡，小心今後拉清單

官媒《人民日報》晚間又發表題為《亂港分子幻想得到「洋爸爸」保護，不過是自欺欺人》的評論。

評論稱，「別以為抱上大腿就有了靠山，幻想得到『洋爸爸』保護，不過自欺欺人」。評論又稱，「別看你今天鬧得歡，小心今後拉清單」，「誰破壞香港穩定，誰就是投『毒』犯，掃『毒』、消『毒』、禁『毒』，勢在必行」。