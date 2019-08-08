【全球最大】陽江核電站全部機組投入商運　六月發生過兩宗事故

中廣核集團在周四（7日）宣布，廣東陽江核電站6號機組在順利完成168小時滿負荷示範運行之後，正式投入商運。至此，陽江核電6台國產三代百萬千瓦級核電機組全面投產，成為全球最大的在運輕水壓水核反應堆核電基地。

陽江核電站成為全球最大的在運輕水壓水堆核電基地。（陽江核電站宣傳片截圖）

助粵港澳大灣區能源結構轉型升級

據內媒《科技日報》報道，陽江核電站是內地一次核准機組數量最多和規模最大的核電項目，也是內地核電「規模化、系列化、標準化」發展的標誌性項目。採用內地自主三代核電品牌CPR1000（即法國EPR技術的國產化改進型）建設，6台機組平均國產化率83%，關鍵設備國產化率超過85％。

據悉，陽江核電站6台機組投運後，年發電量可達480億千瓦時，將在粵港澳大灣區能源結構轉型升級中發揮支柱性作用。截至6月30日，陽江核電站累計上網電量已超過1200億千瓦時，相當於植樹造林27萬公頃，減少標煤消耗3680萬噸、減排二氧化碳10092萬噸。

+ 3 + 2

陽江核電站選址始於1988年，2008年12月16日主體工程正式開工；1、2、3、4、5號機組分別於2014年3月25日、2015年6月5日、2016年1月1日、2017年3月15日、2018年7月12日實現商業運行；其中5號機組首次採用中廣核自主研發的核電站「神經中樞」和睦系統，實現了國內首台具有完全自主知識產權的核級數字化儀控系統的工程應用。

中廣核方面透露，除陽江核電站5、6號機組外，和睦系統已成功參與國內多個在役機組儀控系統的改造，並將在石島灣高温氣冷堆、紅沿河、田灣、防城港等新建核電項目中陸續得到應用，累計可為內地核電項目節省近30億元人民幣投資。

陽江核電廠5、6號機。（陽江核電有限公司網頁）

六月發生2宗0級事故

據此前報道，陽江核電站曾在今年6月1日和6月26日分別發生異常，均被評定為「非等級核電站運行事件」（即0級事故）。

在6月1日，核電站5號機組處於停機檢修狀態，工作人員執行模式切換試驗時，汽輪機旁路系統調節閥控制模式出現異常，當時工作人員及時將其恢復至正常狀態。

而在6月26日，工作人員在執行1號機組的輔助給水泵疏水箱的隔離檢修操作時，發現輔助給水泵出現異常。核電站方面表示，工作人員及時排除故障，輔助給水泵隨即恢復正常運作。

（綜合報道）