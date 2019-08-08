白宮禁美政府機構買華為產品　華為：將在美法院挑戰禁令合憲性

據路透社報道，當地時間7日，美國白宮發布暫行規定，禁止美國政府機構直接購買華為、中興、海康威視等中國企業的通信、視頻監控或服務設備，該規定將於本月13日生效。 華為對此回應稱，美國無視市場自由競爭的原則和根基，打壓華為，此舉在預料之中，並表示將繼續在聯邦法院挑戰該禁令的合憲性。

白宮發布暫行規定，禁止美國政府機構直接購買華為產品。（資料圖片／視覺中國）

報道稱，美國政府當天在聯邦採購局（GSA）運營的網站上公布的這一新規定，是根據去年美國國會表決通過的《國防授權法》制定而成。外媒解讀稱，這是特朗普政府將華為等一批中國企業打入「黑名單」的另一種對策。

據新華社報道，華為在《關於特朗普政府禁止聯邦機構從華為採購設備或服務的媒體聲明》中表示，公司對今天的新聞並不感到意外，認為這只是美國《2019財年國防授權法》的實施條例，並稱華為將繼續在聯邦法院挑戰該禁令的合憲性。

華為還表示，《2019財年國防授權法》及其實施條款在沒有任何證據證明華為有不當行為的情況下對華為採取懲罰性行動，是基於原產國設立的貿易壁壘，對保護美國電信網絡和系統的安全沒有任何幫助，最終傷害的是美國農村地區依賴華為網絡的廣大用戶。

（綜合報道）