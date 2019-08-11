著名華裔翻譯家巫寧坤在美國逝世　享年99歲

著名華裔翻譯家、英美文學研究專家巫寧坤，於香港時間8月10日下午在美國逝世，享年99歲。

巫寧坤逝世，享年99歲。（資料圖片）

巫寧坤出生於1920年9月，江蘇省揚州人，是中國著名翻譯家、英美文學研究專家，著名譯作有《大亨小傳》和《白求恩傳》，著有回憶錄《A Single Tear》（一滴淚）。

資料顯示，1939至1941年，巫寧坤於西南聯合大學外文系就讀，師從沈從文、卞之琳等人；1943年赴美擔任中國在美受訓空軍師的翻譯。1948年3月，巫寧坤從美國印第安納州曼徹斯特學院畢業後，進入芝加哥大學攻讀英美文學博士學位。1951年，燕京大學校長陸志韋邀請巫寧坤回中國從事英語教學，巫寧坤決定放棄博士學位，歸國出任教授。

1993年，巫寧坤出版回憶錄《一滴淚》，講述他從美回到中國後30年的生活，包括在文革中的受難史。（資料圖片）

晚年回美國定居 出版回憶錄《一滴淚》

回中國後，巫寧坤先後在燕京大學、南開大學、國際關係學院等校擔任英美文學教授。不過，他於「雙百運動」時批評時政，在1957年的「反右運動」中被劃為右派，被開除公職，送北大荒勞改農場勞動。文革開始後，他又繼續受到各種批鬥、批判、蹲「牛棚」，期間又被下放到生產隊勞動。

1979年後，巫寧坤返回國際關係學院任英文系教授，1991年退休後定居美國。1993年，出版回憶錄《一滴淚》，講述他從美回到中國後30年的生活，包括在文革中的受難史，當中寫道：「我歸來，我受難，我倖存。」

（新京報）