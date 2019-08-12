深圳灣國旗燈光秀　600架無人機朝香港展示「I LOVE香港」字樣

今年是中華人民共和國成立70周年。在深圳，人民日報新媒體和深圳廣播電影電視集團周日（11日）聯合舉行慶祝活動，包括唱愛國歌曲、巨幅國旗燈光秀和無人機表演等。當晚，600架無人機組合表演，朝香港方向拼出「I LOVE中國」、「I LOVE香港」等字樣。

600架無人機朝本港展示「I LOVE香港」字樣。（影片截圖）

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活動在深圳灣人才公園舉行，其位於深圳南山區，鄰近深圳灣口岸，與本港元朗區僅一水之隔。人民日報新媒體中心運營總監王煒表示，選擇深圳灣主要出於兩個考慮，一是人才公園風景優美，深受市民喜愛，二是深圳灣的對面就是香港，深港兩地隔海便可相望。

活動號召一批深圳「護旗手」，當日下午揮舞國旗大唱《紅旗飄飄》等愛國歌曲。《深圳特區報》稱，所選的都是一些內地和香港人都耳熟能詳的愛國歌曲，「正是為了表達對新中國成立七十週年的祝福，寄託人民群眾對香港繁榮穩定的祝願。」

當晚10時，深圳灣「國旗燈光秀」上演，活動主辦方準備了600架無人機表演，組合拼出不同字樣，其中包括「我愛你中國」、「I LOVE中國」、「I LOVE香港」、「新深圳人」等。

據了解，深圳南山區的燈光表演，除了特殊原因，一般每天都有。但無人機組合表演，則是本次慶祝活動才有的特別安排。

網民熱議：

「香港那邊能看到嗎？望他們知道背後有強大的祖國。」

「香港看過來。」

「歡迎大家來深圳。我們的地鐵沒人擋車門。」

「我愛你，中國！最美不過中國紅！」

（深圳特區報）