【811衝突】女子疑中布袋彈眼球爆裂　內媒：被同伴誤傷污衊警察

昨天（11日）全港多處爆發衝突，警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒彈等驅散人群，衝突中多人受傷，包括示威者及警員。根據醫管局數字，截至今天（12日）下午2點20分，共有54人送院。

其中在尖沙嘴清場時，一名穿黑衣的女子右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。據悉，她現時傷勢嚴重，眼球爆裂，傷口附近有骨碎情況，現仍昏迷。

黑衣女子疑中彈，不斷流血。（梁煥敏攝）

事件引發大批市民不滿，機場今日有網民發起「警察還眼」行動，機場逼爆人潮。下午機管局宣布，除正抵港航班外，其餘航班今日均取消。

香港警務處助理處長（行動）麥展豪在今日記者會上表示，警方不能確定黑衣女子因何原因導致眼部受傷。需要更多資料才可以了解她受傷原因。接下來會進一步調查。

有大批市民今日（12日）響應呼籲，到機場抵港大堂參與集會。（袁澍攝）

內媒指女子被同伴誤傷

內媒也對事件做了報道，《環球時報》指出有香港前警方高官對該報記者表示，黑衣女子受傷的位置並不是警隊射擊的範圍，除非子彈會轉彎，否則子彈不能射到女傷者。他表示，如果是被布袋彈打中，面部一定有火藥造成的燒傷，女傷者的傷口是硬物插入造成。

《觀察者網》報道則指出11日晚，香港一名參與示威的女子被同伴擊中眼睛，血流不止，可能導致視力嚴重受損。報道還表示據網友爆料，被同伴誤傷的女子曾負責派錢給示威者。

據網友爆料，被同伴誤傷的女子曾負責派錢給示威者。（網上圖片）

據網友爆料，被同伴誤傷的女子曾負責派錢給示威者。（網上圖片）

報道還說，更令人感到可笑的是，在被誤傷後，該女子和其同伴還污衊是香港警察弄傷的。