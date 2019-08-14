【機場集會】《環時》引陸學者：霸凌入境旅客　行徑近乎瘋狂

反修訂《逃犯條例》的風波持續。在昨日（13日）的機場集會，一名男子被示威者懷疑是內地公安，遭到圍困及毆打，內地官媒《環球時報》記者付國豪亦遭示威者腳踢、綑綁雙手，又綁在手推行李車上，引起輿論熱議。 《環球時報》報道引述多名內地專家批評，相關行徑近乎瘋狂，霸凌不明身份入境客是「恐怖主義」。

官媒《環球時報》記者付國豪亦遭示威者腳踢、綑綁雙手，又綁在手推行李車上。（資料圖片）

《環球時報》報道引述南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，不論被攻擊的內地遊客是什麼身份，香港暴力分子把內地遊客當成施暴對象，這種洩憤施暴的行為近乎瘋狂，「簡直是被暴力沖昏了頭腦，是絕不能被接受的暴力行徑。」

另一內地學者梅新育則譴責稱，在香港機場霸凌不明身份入境客是「恐怖主義」。

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學者批機場應對措施不足 間接「支持暴徒」

報道又引述社會科學院法學研究所副研究員支振鋒指出，機場管理部門沒有採取應對「暴徒」的有力措施，沒有展現出強烈的意志，使這些「暴徒」以為自己有支持的基礎。「機場可以停空調，停水，局部停電，但都沒有這樣做，這不就是間接的支持暴徒嗎？」

支振峰表示，香港那些希望維護法治的人必須再站起來，再用力發聲，不然香港的淪落他們也要承擔歷史責任。

（環球時報）