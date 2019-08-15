【非洲豬瘟】疫情致內地豬價按月漲7.8%　畜肉7月漲幅3年來最高

在內地，國家統計局周三（14日）公布7月國民經濟運行情況，指出居民消費價格按月由降轉漲，其中豬肉受非洲豬瘟疫情影響供應稍緊，價格按月上漲7.8%。 內媒統計還發現，畜肉價格7月上漲4.9%，為最近36個月以來最大漲幅。

內地豬肉受非洲豬瘟疫情影響供應稍緊，7月價格按月上漲7.8%。（資料圖片）

國家統計局指出，內地居民消費價格上月下降0.1%，本月則轉為上漲0.4%。國家統計局城市司處長董雅秀解釋稱，受非洲豬瘟疫情影響，豬肉供應稍緊，價格上漲7.8%；部份地區天氣炎熱、降水偏多，不利於蔬菜生產和儲運，使得蔬菜價格上漲2.6%；由於蛋雞進入「歇伏期」，產蛋率下降，雞蛋價格上漲5.0%。此外，暑期出行增加，飛機票、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲19.3%、8.6%和2.2%。

生果價格按年升近4成

與此同時，部份類別價格出現下降趨勢。由於時令瓜果大量上市，生果價格下降6.2%；受成品油調價影響，汽油和柴油價格分別下降1.9%和2.0%。不過，與上年同期相比，生果和豬肉價格分別上漲39.1%和27%。

國家統計局新聞發言人劉愛華稱，為保障市場供應、穩定豬肉價格，相關部門、各地方政府目前都在陸續採取一系列措施，擴大規模化養殖，包括啟動價格補貼機制等。「這些都會對市場供求矛盾有一定緩解作用，當然也需要時間。隨着這些措施逐漸見效，豬肉價格是有平穩基礎的」。

（南方都市報）