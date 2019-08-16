國務院：短缺藥品種允許企業自主合理定價、直接掛網招標採購

國務院總理李克強8月16日主持召開國務院常務會議，部署運用市場化改革辦法推動實際利率水準明顯降低和解決融資難問題；確定加強常用藥供應保障和穩定價格的措施，確保民眾用藥需求和減輕負擔。

會議指出，今年以來全社會綜合融資利率總體穩中有降，要保持這一態勢，堅持用改革辦法促進實際利率水準明顯下降，並努力解決融資難問題。

會議指，一要改革完善貸款市場報價利率形成機制；二要促進信貸利率和費用公開透明；三要多種貨幣信貸政策工具聯動配合，確保實現年內降低小微企業貸款綜合融資成本1個百分點；四要加強對有訂單、有信用企業的信貸支援，確保不發生不合理抽貸、斷貸；五要著力解決小微企業融資難問題。

此外，會議指出，建立健全基本藥物、急（搶）救藥等常用藥保供穩價長效機制，事關人民群眾健康安全，是重大民生關切。

會議指，一是完善藥品採購政策，對短缺藥清單中的品種允許企業自主合理定價、直接掛網招標採購，對替代性差、供應不穩定的短缺藥、小品種藥，採取集中採購、加強集中生產基地建設等方式保供，研究加大急需藥品進口，滿足群眾需要；二是促進基本藥物優先配備使用，提高政府辦基層醫療機構和二級、三級公立醫院基本藥物配備佔比；三是搭建短缺藥資訊採集平台，實施藥品停產報告制度，健全短缺藥品常態儲備機制；四是強化藥品價格監管和執法。

（澎湃新聞）