【逃犯條例】中國駐澳大使成競業：香港保持繁榮穩定符合澳洲利益

澳洲悉尼、墨爾本等多個城市日前都有聲援香港反對修訂《逃犯條例》集會，期間有不少中國留學生到場高舉五星旗和唱國歌，與聲援人士互相指罵及發生推撞。 中國駐澳洲大使館周六（17日）發布大使成競業的表態，未有直接提到上述事宜，但有就當前香港局勢表態，指香港保持繁榮穩定，符合包括澳洲在內的國際社會利益，希望澳洲各界人士認清事實真相，多做有利於香港繁榮、穩定和法治的事。

成競業指，當前在香港發生的示威活動已經變質，完全超出集會、遊行、示威自由的範疇，演化為極端暴力犯罪行為，「一些極端激進分子打著『民主』的幌子，妄圖搞亂香港，破壞『一國兩制』，他們的行為是對香港法治和社會秩序的粗暴踐踏，對香港市民生命安全的嚴重威脅，對香港繁榮穩定的嚴重破壞」。成競業強調，任何負責任的政府都不會坐視不管。

澳洲悉尼、墨爾本等多個城市日前都有聲援香港反對修訂《逃犯條例》集會。（AFP）

成競業又表示，止暴制亂、恢復秩序是香港當前「壓倒一切的任務」，也是香港社會的主流民意和強烈呼聲，「中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子」。

成競業同時表明，香港事務純屬中國內政，中國政府有決心、有信心、有能力維護「一國兩制」，外國政府和機構應嚴格遵守國際法和國際關係基本準則，不得為激進暴力分子撐腰張目，不得以任何形式干涉香港事務，干涉中國內政，「任何搞亂香港的圖謀註定是徒勞的」。

（中國駐澳洲大使館）