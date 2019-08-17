中石油天然氣銷售西部公司原黨委書記吳雙全被查　涉嚴重違紀違法

中央紀委國家監委網站周五（16日）發布消息稱，中國石油天然氣銷售西部公司原黨委書記、總經理吳雙全涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

中紀委網站顯示，吳雙全涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。（網站截圖）

中紀委發文稱，據中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組、新疆維吾爾自治區紀委監委消息，吳雙全涉嫌嚴重違紀違法，目前中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組正對其進行紀律審查，新疆維吾爾自治區監察委員會正對其進行監察調查。

吳雙全今年7月已被中石油免職。（資料圖片）

據報道，中國石油集團今年1月召開2019年工作會。在閉幕儀式上，吳雙全代表天然氣銷售西部公司做經驗交流。吳雙全當時稱，天然氣銷售西部分公司自成立以來，2017年銷售天然氣304億方，2018年銷售天然氣323億方，贏得了西部天然氣銷售提效主動戰的初步勝利。

今年4月，中央第二巡視組對中國石油天然氣集團有限公司黨組開展巡視。至8月初，中央第二巡視組巡視反饋時指出，中石油落實管黨治黨責任不夠實，層層傳導不夠有力，持續淨化政治生態不夠深入，重點領域存在廉潔風險，違反中央八項規定精神問題時有發生，形式主義、官僚主義猶存。

而據官方發布的簡歷顯示，吳雙全於2016年12月起擔任中國石油天然氣銷售西部公司黨委書記、總經理，至今年7月被免職。

（綜合報道）