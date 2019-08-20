深圳定位「先行示範區」　央視：那麼都會示範給誰看呢？

近日，中共中央、國務院印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下稱《意見》），支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。 中央電視台昨日（19日）播出的《主播說聯播》節目，形容深圳喝上「頭啖湯」，又反問「那麼都會示範給誰看呢？」引起不少內地網民討論。

央視主播李梓萌在節目中反問：「（深圳先行示範區）示範給誰看呢？」（央視）

央視主播李梓萌在《主播說聯播》節目中說道，（新聞）聯播裡有一條關於深圳的新聞，中央發布意見支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，「各界反響強烈，資本市場今天也嗨了一把。」

李梓萌指出，深圳喝上了「頭啖湯」，無疑這一定位為深圳帶來巨大機會，從建設經濟特區到建設中國特色社會主義先行示範區，這是又一次的「闖關升級」。她形容，機會不是「給誰誰就能接得住的」，更準確的說法應該是「機會對有準備、敢闖敢幹的人『一往情深』。」

李梓萌續指，深圳從一個小漁村發展成為國際化大都市，固然離不開中央的支持，但深圳奇蹟更是一個有關實幹、創新的故事。她更在結尾反問：「最後還要說一句，深圳這次的定位是先行示範區，那麼都會示範給誰看呢？」

「那麼都會示範給誰看呢？」這一句引起不少內地網民討論，話題「#央視主播發人深省的問題#」甚至登上微博「話題榜」和「熱搜榜」，達到3.2億的閲讀量。不少網民明言或暗示，「示範」的對象是香港：

「深圳，深圳，看好你呀，沖沖衝！我知道是給誰看的，但我不方便說。」

「示範給僅有一江之隔的HK看。」

「深圳頂了香港！！經濟特區轉變先行示範區了！領跑中國經濟！」

「爸爸給你機會你自己不爭氣，那就別怪爸爸廢太子了易儲了。」

「示範給港獨那些傻子看！！」

值得一提的是，內媒《瞭望》曾刊發文章解釋「先行示範區」的意義。文中寫道，「先行示範」是要體現更高的標準，甚至是國際標準，再將有關經驗制度化、法制化，使其具有普遍的價值，適合全國學習、推廣。