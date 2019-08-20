【魂斷異鄉】老撾旅遊巴疑煞車失靈衝下山　13名中國遊客證實死亡

一輛載有40多名中國遊客的旅遊巴，在距老撾北部城市琅勃拉邦約40公里處的山區發生嚴重交通意外，截至目前已造成14人死亡，其中13人是中國公民，仍有人失蹤，救援工作正在緊張進行中。 該批中國遊客大多來自江蘇，都是中老年人，當時疑似煞車失靈肇禍，有參與救援的當地華人更指，旅遊巴衝到山下，翻滾數十米。

參與救援的當地華人指，旅遊巴事後衝下山，翻滾數十米。（新京報）

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據中國駐老撾大使館最新通報，旅遊巴周一（19日）下午從老撾首都萬象駛往北部城市琅勃拉邦，未料途中發生意外。大使館接報後，已與駐琅勃拉邦總領館啟動聯合應急機制，李志工總領事率應急小組啟程趕往，協調老撾軍警和地方救援力量展開工作。

另據外交部領事保護中心的消息，旅遊巴上共有44名中國公民，經老撾方面連夜搜救，已確認有13人死亡，2人失蹤，29人被送院救治。至於組團旅行社則指，旅遊巴上共有46人，其中42人是遊客，1人是領隊，另外3人是老撾當地導游、助理及司機。

江蘇南京的徐女士稱，其父親（圖）是其中一名受傷中國遊客。（網上圖片）

來自江蘇南京的徐女士稱，其父親是其中一名受傷中國遊客。徐女士表示，該旅行團並非外界所指的「保健品團」，父親亦從來不買保健品，今次只是與幾個老朋友相約一起報名，是普通的老年團，但承認是「拼團」，團費為4800元（人民幣．下同），行程共8天，原定周六（24日）就會返回南京。

（綜合報道）