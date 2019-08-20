四川汶川強降雨引發泥石流：已致2失蹤3被困　1名職業消防員殉職

據四川省公安廳消息，今日（20日）凌晨2時多，四川阿壩州汶川縣境內因受強降雨影響，發生山泥傾瀉、泥石流，造成多處國省道和高速交通中斷，有大橋被沖毀，交通恢復時間待定。 另據內媒《國際在線》報道，泥石流還導致河道阻塞形成堰塞湖，致電廠生產生活區域被淹，已致2人失聯3人被困。央視報道則指，有1名當地職業消防員在救災過程中殉職。

四川汶川強降雨引發泥石流，已致2失蹤3被困。（微博）

多處高速路中斷 大橋被沖毀

消息指，受強降雨影響，汶川縣境內省道303線臥龍鎮鬼巖窩處發生泥石流，省道303線臥龍鎮箭竹隧道口處發生坍方、飛石；國道213線青坡村青坡古廟處於今天（20日）凌晨3時40分再次發生大面積坍方；國道317線下莊村委會處發生泥石流；水磨、三江路段發生泥石流；國道213線徹底關路段發生泥石流；高速路G4217汶川綿篪羌峰路段發生泥石流雙向中斷。

四川省公安廳表示，災情造成多處道路、通訊、電力中斷，四川省成立應急性指揮部，展開相關工作。阿壩警方全警上崗，開展救援和秩序維護工作，全力保障搶險救援通道，對部份受影響路段實行臨時交通管制。

報道又提及，在注意安全的前提下，阿壩州公安機關由災區向外圍摸排，公安交警部門由外圍向災區排查，迅速核清相關情況；成都200名特警做好增援準備；報請四川省政府協調相關電訊商，盡快恢復災區通訊；公安交警部門協調周邊省份指導成都、甘孜做好遠端交通分流，全力確保救援通道暢通。

汶川水磨鎮1名專職消防隊班長更斯窮在救災過程中殉職。（微博截圖）

1名當地職業消防員殉職

另據央視報道，汶川水磨鎮1名專職消防隊班長更斯窮（男、藏族、1986年10月生）在參與救災過程中殉職。

四川省消防救援總隊指出，共有兩名參與搶險救援的專職消防員在救災期間失去聯絡，目前兩人已經找到，其中水磨鎮專職消防員更斯窮已確認遇難，另1人正在都江堰進行搶救。

據悉，受持續暴雨影響，成都前往汶川、理縣、茂縣、小金的道路因暴雨導致泥石流實行交通管制，解除時間待定。目前，阿壩州降雨仍在持續，搶險救援正在進行當中，四川省公安廳更發出提醒，車輛勿再前往阿壩。

（綜合報道）