【國慶70周年】北京將禁止收寄多種物品　全部郵件須經X光機安檢

內地為加強國慶70周年慶祝活動期間的寄遞物品安全管理，國家郵政局、公安部、國家安全部聯合發布《關於加強國慶70周年慶祝活動期間寄遞物品安全管理的通告》，其中更特別指定在9月15日至10月2日期間，嚴禁收寄寄往北京的低空慢速小型航空器及零件、「遙控地雷」和「炸彈鬧鐘」玩具等物品。

無人機或航拍機就是其中一種「低空慢速小型航空器」。（視覺中國）

通告要求寄遞企業應當加強慶祝活動期間的寄遞物品安全檢查，嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，認真執行收寄驗視、實名收寄、過機安檢等安全管理制度。在嚴格執行收寄驗視制度方面，對於禁止寄遞、不能確認安全性的物品，以及寄件人拒絕驗視的物品，一律不予收寄。

至於嚴格執行過機安檢制度方面，通告要求在9月15日至10月2日期間，各地寄遞企業對寄往北京的郵件、速遞都必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或黏貼收寄驗視、過機安檢標誌，載明安檢單位和省份。此外，北京的寄遞企業要對落地及本地的郵件、速遞全面實行二次安檢，無過機安檢標誌的一律予以退返，不得轉發、派送。

通知要求所有寄往北京的郵件、速遞都必須經過X光機安檢。（視覺中國）

通告最後表明，寄遞企業若未有嚴格落實遵守安全檢查制度、 禁寄物品管理規定，以及未有嚴格進行寄件人身份和寄遞物品查驗登記，將會由郵政管理部門依照《中華人民共和國郵政法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《快遞暫行條例》等法律法規嚴厲查處。

（國家郵政局）