【逃犯條例】會否研究香港政改？ 人大法工委：止暴制亂最緊迫

全國人大常委會法制工作委員會（下簡稱「法工委」）今（21日）早召開記者會。發言人臧鐵偉回應香港問題時表示，香港事務的處理必須在《憲法》，香港《基本法》及相關法律框架內，在法治的軌道上予以解決。

全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉（新華視點）

臧鐵偉指，近期以來香港一些違法犯罪暴力分子，公然打擊打砸立法機構，暴力襲警，肆意毆打無辜群眾，行為在任何法治國家都是嚴重犯罪，都將受到依法的懲治。

被問及會否考慮研究改革香港的政治體制，包括特首產生的辦法及立法會的組成時，臧鐵偉回應說，港澳辦及中聯辨近期的記者會及座談會，已經對香港的局勢有詳細說明。他又強調，當前，香港局勢壓倒一切的緊迫任務是止暴制亂，恢復秩序，「8.31決定」是全國人大常委會通過的具有法律效力的決定。香港事務的處理必須在憲法、香港基本法和相關法律規定的框架內，在法治的軌道上予以解決。

籲美國國會停止干涉香港事務

對於美國眾議院議長佩洛西日前指香港特區政府拒絕尊重法治和「一國兩制」框架，並呼籲美國國會推動討論《香港人權與民主法案》，臧鐵偉強調，中方嚴正要求美國國會議員停止支持，包庇暴力犯罪分子，停止干涉香港事務和中國內政，停止推動有關涉港議案，多做有利於中美互信和合作的事情，「任何妄圖破壞一國兩制，破壞香港繁榮穩定的圖謀都不會得逞。」