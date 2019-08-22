全國人大常委會會議今起一連五天舉行　將審議七項民生法律草案

十三屆全國人大常委會第十二次會議將於周四（22日）至下週一（26日）在北京舉行，本次會議將審議多項與民生關係密切的法律草案，包括《藥品管理法》修訂草案，《民法典》人格權編草案，《民法典》侵權責任編草案等。 涉及公職人員的新法《公職人員政務處分法》草案也將由全國人大監察和司法委員會提請本次會議審議。

十三屆全國人大常委會第三十六次委員長會議此前已於上週四（15日）在北京舉行。據官方傳媒報道，委員長會議建議十三屆全國人大常委會第十二次會議會審議《藥品管理法》修訂草案、《土地管理法》、《城市房地產管理法》修正案草案、《資源税法》草案、《基本醫療衛生與健康促進法》草案、《民法典》人格權編草案、《民法典》侵權責任編草案；審議全國人大監察和司法委員會關於提請審議《公職人員政務處分法》草案的議案。

本次會議將審議多項與民生關係密切的法律草案，包括《藥品管理法》修訂草案，《民法典》人格權編草案，《民法典》侵權責任編草案等。（中新社）

此外，委員長會議建議的議程還有審議國務院關於提請審議批准《中華人民共和國和斯里蘭卡民主社會主義共和國引渡條約》的議案、《中華人民共和國和越南社會主義共和國引渡條約》的議案；審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執行情況的報告、關於學前教育事業改革和發展情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查水污染防治法實施情況的報告、關於檢查就業促進法實施情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案。

事實上，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉在周三（21日）的記者會上，就有提到即將提請今次全國人大常委會會議審議的七項法律草案，並透露其中《藥品管理法》修訂草案、《資源税法》草案、《土地管理法》和《城市房地產管理法》修正案草案，均已經過多次審議，有望會在會議上審議通過。

（中國新聞網）