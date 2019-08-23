【逃犯條例】引用林肯名句回擊美政客　外交部：別再抹黑挑撥恫嚇

香港反對修訂《逃犯條例》風波引發持續兩個多月的示威浪潮，引起國際關注。 美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell ）近日在《華爾街日報》撰文稱，各國要在一個自由公平的國際體系，與試圖作內部打壓、監控和現代附庸制的中國之間，作出選擇。 對此，中國外交部周五（23日）回應稱，美國蓄意挑撥中國與他國關係的做法令人無法接受。

麥康奈爾在《我們站在香港一方》（We Stand With Hong Kong）一文中稱，中共要為造成香港現時局面負上全責，與「外國勢力」無關。（Reuters）

中國外交部發言人耿爽當日在記者會上表示，美方有關政客對近期香港發生的暴力違法事件非但沒有半點譴責，對自己國家插手香港事務的錯誤行徑非但沒有半點反思，反而批評指責香港特區政府依法止暴制亂、恢復秩序，抹黑詆毀中國的社會制度和內外政策。「這種公然煽動暴力對抗，堂而皇之干涉他國內政、蓄意挑撥中國與他國關係的做法令人無法接受。」

他又引用美國總統林肯（Abraham Lincoln）的名句說，「你可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人。」

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. 林肯（Abraham Lincoln）

耿爽表示，他把林肯總統這句話送給某些人，希望他們聽聽林肯總統的忠告，不要再信口雌黃地抹黑，居心叵測地挑撥，煞有介事地恫嚇。「這麼做下去，違背的是中國人民的民意，挑戰的是世界人民的智商。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。美方不得插手，不得干預，不得胡作非為。」

（央視新聞）