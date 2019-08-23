【逃犯條例】引用林肯名句回擊美政客　外交部：別再抹黑挑撥恫嚇

撰文：彭琤琳
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香港反對修訂《逃犯條例》風波引發持續兩個多月的示威浪潮，引起國際關注。
美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell ）近日在《華爾街日報》撰文稱，各國要在一個自由公平的國際體系，與試圖作內部打壓、監控和現代附庸制的中國之間，作出選擇。
對此，中國外交部周五（23日）回應稱，美國蓄意挑撥中國與他國關係的做法令人無法接受。
麥康奈爾在《我們站在香港一方》（We Stand With Hong Kong）一文中稱，中共要為造成香港現時局面負上全責，與「外國勢力」無關。（Reuters）
中國外交部發言人耿爽當日在記者會上表示，美方有關政客對近期香港發生的暴力違法事件非但沒有半點譴責，對自己國家插手香港事務的錯誤行徑非但沒有半點反思，反而批評指責香港特區政府依法止暴制亂、恢復秩序，抹黑詆毀中國的社會制度和內外政策。「這種公然煽動暴力對抗，堂而皇之干涉他國內政、蓄意挑撥中國與他國關係的做法令人無法接受。」
他又引用美國總統林肯（Abraham Lincoln）的名句說，「你可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人。」
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.
耿爽表示，他把林肯總統這句話送給某些人，希望他們聽聽林肯總統的忠告，不要再信口雌黃地抹黑，居心叵測地挑撥，煞有介事地恫嚇。「這麼做下去，違背的是中國人民的民意，挑戰的是世界人民的智商。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。美方不得插手，不得干預，不得胡作非為。」
（央視新聞）