【中美貿易戰】中國對原產美國的約750億美元進口商品加徵關税

中國國務院關税税則委員會今天（23日）宣布，對原產於美國的5078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

8月15日，美國政府宣佈，對自華進口的約3000億美元商品加徵徵10%關税，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。

關税税則委員會指，針對美方上述措施，中方被迫採取反制措施。根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關税條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關税税則委員會決定，對原產於美國的5078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

國務院指出，中方採取加徵關税措施，是應對美方單邊主義的舉措。圖為青島貨運碼頭。（資料圖片/視覺中國）

國務院關税税則委員會稱，將繼續開展對美加徵關税商品排除工作。750億美元商品清單中，經審核確定的排除商品，按排除辦法，不加徵中國為反制美301措施所加徵的關税；未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納入第三批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公佈。

關税税則委員會指，中方採取加徵關税措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。中方再次重申，對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。希望中美雙方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，以雙方都能接受的方式解決分歧，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序，共同維護並推動改革完善多邊貿易體制，促進與世界上其他國家的互利共贏合作。

早前，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文，稱對於美國威脅將貿易談判與香港局勢聯繫起來，他在多個場合聽到的是對這一想法的蔑視（scorn）。中國正就中美兩國達不成貿易協議的情況作出安排。

（央視新聞）