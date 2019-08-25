【白鹿風球】今晨福建東山縣再次登陸　過百航班被取消

颱風「白鹿」吹襲台灣後繼續向大陸福建省沿岸移動。今日（25日）上午7時25分，「白鹿」在福建東山縣再次登陸，交通受到嚴重影響，過百航班被取消。

福建沿岸捲起巨浪。（中央社）

據中央氣象台消息，颱風「白鹿」今日上午7時25分登陸福建東山縣，中心附近最大風力有10級。預計今、明兩天，福建東部和南部、廣東大部、廣西東部、江西南部、湖南南部等地會有大雨到暴雨。其中，廣東東部和中北部、廣西東北部、江西南部等地局部地區有大暴雨或特大暴雨。

受颱風影響，海陸空交通均嚴重受阻。廈門航空取消122班航班，「海峽號」8月24日第19198次平潭往返台北航班、8月25日第19199次平潭往返台中航班均停航。從廣州南、深圳北、廈門、福州等站始發的多班高鐵停運，停靠或者終到廣州東、汕頭等站的多班火車停運或改線。

台南一名19歲男子，駕駛電單車期間遭樹枝刺穿胸部，送醫不治 。（中央社）

台灣方面，隨著颱風逐漸遠離，中央氣象局已於今日上午8時30分解除陸上颱風警報，預計上午11時30分解除海上颱風警報。「白鹿」吹襲期間，造成至少1人死亡，為台灣帶來強烈暴雨，全台灣累計有1.4萬戶停電，屏東縣多處嚴重水浸，道路中斷，政府宣布停工停課。