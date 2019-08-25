【國產航母】第七次試航歷時22日　內媒：或趕在國慶前交付服役

中國首艘「國產航母」完成第七次海試，23日返回大連造船廠。本次試航自8月1日起，歷時長達22日，是其自下水以來最長的一次。有分析認為，這是為了趕及在國慶前交付海軍。

國產航母於2017年4月下水。（視覺中國）

遼寧海事局7月31日發布0148號航行警告，自8月1日中午12時至4日上午10時，在黃海北部四點連線海域內執行軍事任務。8月2日和3日，遼寧海事局再次發布0154號和0159號航行警告。前者顯示8月4日至10日，在渤海某四點連線海域執行軍事任務；後者則將黃海北部海域的禁航期延長至22日下午6時。

分析認為，國產航母在黃海北部進行短暫測試後便北上渤海。與此同時，航母「遼寧艦」6日離開青島母港，直至16日方才返回。在此期間，遼寧艦或是北上與國產航母匯合，聯合展開艦載機起降訓練。

綜合內媒報道，試航期間，國產航母不僅進行多種艦載機的起降測試，並在飛行甲板上留下了新的輪胎印，還展開被稱為「安德森迴旋」的最小半徑轉彎等測試。據知，「安德森迴旋」是用以驗證航母急速轉彎時，所產生的傾斜是否會對甲板上的艦載機或內部物資造成影響。衛星圖片則顯示，國產航母成功完成「安德森迴旋」測試，畫出三圈完美弧線。

資料顯示，國產航母於2017年4月下水，2018年5月首次海試，至今共完成七次海試。《騰訊軍事》報道指，此次試航很可能是為正式服役前做的最後準備，主要進行艦載機起降以及海上機動測試，可能想趕在今年十一國慶前交付服役。

另據《大公報》報道引述軍事專家分析，不同於前六次對航母某系統展開驗證試驗，第七次海試是整合多種任務，由海軍主導的整體驗收試驗。國產航母距正式交付已指日可待，大概率將在國慶節前服役。

（騰訊軍事／大公報／新浪軍事）