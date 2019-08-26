中方官員致電美方希望重回談判桌？　中國外交部：沒有聽說過

中美貿易糾紛持續，美國總統特朗普26日（周一）表示，中方官員25日（周日）曾致電美方負責貿易的官員，提議中美雙方返回談判桌。他指出兩國將開始非常認真地對話。 對於中美雙方通話事宜，中國外交部發言人耿爽今天（26日）回應稱：「我可以明確告訴你，我沒有聽說過這種情況。」

特朗普表示，中方官員25日曾致電美方負責貿易的官員，提議中美雙方返回談判桌。（AP）

據早前報道，正在法國比亞裏茨出席七國集團（G7）峰會的特朗普26日發表講話。他表示，中方官員25日晚致電美方，表示希望雙方重回到談判桌上。特朗普形容，中國已受到非常嚴重的傷害，又認為中方「想做點甚麼」。他指出中美會重回談判桌，並形容這對世界來說是一個非常積極的發展。特朗普又稱讚國家主席習近平是一位偉大的領導人，並表示歡迎對方保持冷靜，達成協議。

有媒體在今天的中國外交部例行記者會問及，特朗普稱美中雙方周末通了兩次電話，這是真的嗎？你知道通話內容嗎？中方是否願同美繼續進行經貿磋商？

耿爽回應稱，「我可以明確告訴你，我沒有聽說過這種情況」。耿爽又表示，中方一直強調，中美在經貿領域存在的分歧應該通過對話協商加以解決。美方進一步提高對中國輸美商品關税税率，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，踐踏多邊貿易規則，損害中美兩國利益。

不過路透社報道指出，中美與貿易有關的通話事宜一般由中國商務部發表說明，而非外交部，目前商務部暫未回應相關事宜。

（綜合報道）