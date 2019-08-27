首位加入中共的美國人李敦白去世　曾參與翻譯《毛選》

曾經在中國居住長達30多年，並且熟知毛澤東、周恩來等中共領導人的美國人李敦白（Sidney Rittenberg） 8月24日在美國亞利桑納州去世，享年98歲。 李敦白是第一位加入中國共產黨的美國人，他長期擔任中共對外廣播的外國專家，文革期間一度成為造反派領袖但隨即失勢被監禁。他文革後獲釋，回到美國度過晚年。

1966年，李敦白請毛澤東為被稱為「紅寶書」的《毛主席語錄》簽名。（資料圖片）

李敦白1945年隨美軍派往中國，二戰後繼續留在中國，並加入中共陣營。1946年，李敦白到了當時的中共總部延安，並得以認識毛澤東和其他在延安的共產黨核心領導成員。他擔任中國宣傳機構新華社的語言專家，並加入了中國共產黨，是第一位加入中共的美國公民。

1949年，他因被蘇聯當局指控為「國際間諜網絡」的成員而被中共逮捕，被關押了六年多。1955年斯大林死後，李敦白獲釋出獄，選擇繼續留在中國。他在中央廣播事業局擔任外籍專家，為英文稿件潤色，並參加《毛澤東選集》的翻譯。1966年中國爆發文化大革命。李敦白在當年10月1日中共建政週年日被請上天安門城樓。他與毛澤東合影，並請毛澤東為被稱為「紅寶書」的《毛主席語錄》簽名。這張照片上了官方的《人民日報》。

李敦白一家合影。（網絡圖片）

李敦白文革期間加入了由外國專家組成的造反派組織「白求恩-延安造反團」，參加中央廣播事業局的「造反奪權」，後被中央文革小組任命為「三人小組」的主任。一名美國人成為中國重要宣傳機構的一把手。

不過，李敦白很快就跌下權力高峰。1967年8月底，中央文革小組宣布解散「三人小組」，成立新的領導班子，隨即李敦白被軟禁，1968年他被關押於秦城監獄，罪名是美國特務。

李敦白被關押十年後釋放。1980年李敦白攜帶他的中國妻子王玉琳和家人離開中國，回到美國定居。

李敦白晚年回到美國。（網絡圖片）

李敦白後來在美國出版的自傳中說，他跟其他人一樣走上共產主義道路是希望建立一個更好的新世界，但是他見證了罪惡，與罪惡並存，某些情況下他還曾參與其中， 「這讓今天的我感到恥辱和羞愧。」

李敦白回到美國後最初生活清苦，但中國改革開放後，他利用自己對中國的深入了解以及人脈，建立了自己的商業顧問公司。李敦白為包括微軟的比爾·蓋茨、戴爾公司的創辦人邁克爾戴爾等美國大公司領導人提供諮詢，教他們如何在中國不斷巨大增長的經濟中取得商機。

（美國之音）