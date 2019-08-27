杭州年底前禁路上擺放「私家」垃圾桶　官方：市容市貌會更加整潔

8月15日，浙江杭州新修改的《生活垃圾管理條例》正式實施。當中將生活垃圾分為可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾四類，規定市民必須分類棄置，否則可能會收到行政處罰，作為不良信息記入有關個人、單位的信用檔案。 為規合新例實施，杭州市政府更決定在今年年底前，全市所有道路上都不能出現「私家」垃圾桶，只保留由政府設置、用以棄置「其他垃圾」和「可回收物」的「果殼箱」。

杭州市政府表示，年底前全市道路禁止擺放私家垃圾筒，只保留由政府設置、用以棄置「其他垃圾」和「可回收物」的「果殼箱」。（網上圖片）

杭州市城管局市容環境衛生保障中心分類指導科科長曹勐琦介紹，取消道路上的垃圾桶，主要是想規範垃圾分類，讓市民不再隨意丟垃圾，推進垃圾減量化；同時，沒有了垃圾桶，市容市貌也會更加整潔。

他補充道，並不是所有的垃圾桶都撤掉，所針對的是商舖、餐廳等放置的「私家」垃圾桶。沿路、商場、地鐵站、景區、遊樂場等地的「果殼箱」屬於市政設施，仍會繼續保留，但今後也會逐漸減少。

新政所針對的是商舖、餐廳等放置的「私家」垃圾桶。（微博）

據知，「果殼箱」一般是分成兩格的連體垃圾桶，印著「其他垃圾」和「可回收物」。按照杭州市新設的垃圾分類，「果殼箱」並不能棄置「有害垃圾」和「易腐垃圾」。也就是說，還未食完的街頭小食、飲料等，將不能隨街棄置，否則可能會違規。

事件引起網民熱議，有網民認為，提升公民素質比禁放垃圾筒更重要；亦有人反問，此舉是要迫人隨身帶著垃圾袋走路：

「迫人拎著垃圾袋走路？那垃圾袋太多也很浪費啊。」

「垃圾分類搞大躍進，不知道當年大躍進的結果啊。」

「現在可以不用找藉口了，直接扔地上。」

「我保證第二天天一亮路上都是垃圾。」

「公民素質不提高靠撤垃圾桶有啥用。」