中國翼龍無人機首次成系列亮相莫斯科航展　可反恐維穩邊界巡邏

8月27日，第14屆莫斯科國際航空航天展覽會（2019莫斯科航展）在俄羅斯首都莫斯科東南郊的茹科夫斯基空軍基地隆重拉開帷幕。中國作為莫斯科航展史上首個主賓國以「中國館」形式聯合參展。

莫斯科航展上的翼龍無人機。（環球網）

中國航空工業集團有限公司（簡稱中國航空工業）攜「翼龍」Ⅰ和「翼龍」Ⅱ無人機同時參展。這是「翼龍」Ⅱ無人機首次在莫斯科航展展出，也是「翼龍」無人機首次成系列亮相莫斯科航展。從頻繁亮相國內和國際航空展覽、閲兵儀式和軍事演習，再到打靶全中和第100架交付國際用戶的新聞先後登上各大媒體，「翼龍」系列無人機早已蜚聲海內外。

從「翼龍」Ⅰ到「翼龍」ⅠD，再到「翼龍」Ⅱ；從單一產品到系列化產品，「翼龍」無人機正向全譜系化發展邁進，在不同任務領域嶄露頭角。除了在電子偵察、監視與干擾、精準打擊與定點清除、打擊效果評估等傳統軍事任務領域表現突出外，其更在反恐、維穩、邊界巡邏、緝私緝毒等安全任務領域大顯身手。

翼龍無人機模型。（環球網）

中國航空工業集團有限公司展出的「翼龍」I無人機（前）、「梟龍」戰鬥機、「獵鷹」高級教練機和運-9E運輸機等航空裝備模型。攝影：劉煊尊

此外，「翼龍」系列無人機也可應用於災情監視、環境保護、地質探勘、森林防火和氣象研究等民用和科學研究領域。

（環球網）