世界人工智能大會上海開幕　馬雲、馬斯克將展開對話

2019世界人工智能大會今天（29日）在上海正式開幕，主辦方指有超過500位世界各地頂尖高校、行業領軍企業和國際組織的重要嘉賓出席。 據悉，微軟全球執行副總裁沈向洋、IBM大中華區董事長陳黎明、創新工廠董事長李開復、科大訊飛董事長劉慶峰、騰訊首席執行官馬化騰等企業界名人和科技專家都將出席，阿里巴巴董事局主席馬雲和特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克更會進行一場直接對話。

8月29日上午，2019世界人工智能大會在上海世博中心開幕。（視覺中國）

另據澎湃新聞報道，2019世界人工智能大會上，將重點簽約70餘個AI和5G項目，除了華為5G創新中心將落戶浦東，建設5G、人工智能（AI）和物聯網技術融合協同創新平台，還有IBM與張江高科技園區合作建設的IBM Watson Build人工智能創新中心等。

報道指出，雲從科技全球營運中心亦將落戶浦東，預計5年投資人民幣50億元，形成研發、產業化、人才培養、平台支撐為一體的架構體系；IBM與張江高科技園區合作，建設IBM Watson Build人工智能創新中心；京東數字科技聯手靜安，推動數據、AI、物聯網技術連接金融和實體產業，促進實體經濟智能化轉型；光啟全球人工智能創新總部落戶黃浦區，搭建人工智能算法平台，促進城市精細化治理。

（綜合報道）