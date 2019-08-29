第9屆香山論壇10月20日舉行　主題「維護國際秩序共築亞太和平」

中國國防部宣布，第9屆北京香山論壇將於10月20日在北京舉行，以「維護國際秩序，共築亞太和平」為主題，特別議題「中華人民共和國成立70周年與世界和平發展」。

任國強指出，北京香山論壇是中方主辦的規格最高、規模最大的「一軌半」安全對話。圖為2018年舉辦第8屆香山論壇，防長魏鳳和發表主旨演講。（中央社）

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強表示，10月20日至22日，中國軍事科學學會和中國國際戰略學會將聯合舉辦第9屆北京香山論壇。本屆論壇主題是「維護國際秩序，共築亞太和平」，特別議題是「中華人民共和國成立70週年與世界和平發展」，將圍繞「大國關係與國際秩序」「亞太地區安全風險管控」「中小國家利益與共同安全」「國際軍控體係與全球穩定」等議題進行對話交流。

他介紹道，主辦方已向100多個國家的防務部門和軍隊領導人、國際組織和智庫負責人及知名專家學者發出邀請。論壇期間，中方還將舉行「中外青年軍官學者研討會」和形式多樣的分組會議和專題研討會。

任國強指出，北京香山論壇是中方主辦的規格最高、規模最大的「一軌半」安全對話。在當前世界面臨百年未有之大變局的形勢下，中方舉辦北京香山論壇，旨在為各方交流思想、增進互信、管控風險、共築和平提供更好的平台和機會，為維護世界和平、構建人類命運共同體貢獻更多智慧和力量。