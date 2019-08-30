中共將於十月召開十九屆四中全會　主要議程已敲定

據新華社消息，中共中央政治局8月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。 此外，會議審議了《中國共產黨黨內法規制定條例》、《中國共產黨黨內法規和規範性檔備案審查規定》、《中國共產黨黨內法規執行責任制規定（試行）》。中共中央總書記習近平主持會議。

政治局會議指，修訂制定《中國共產黨黨內法規制定條例》等黨內法規是加強新時代黨內法規制度建設的重要舉措。（資料圖片/視覺中國）

政治局會議指，加強黨內法規制度建設，必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持正確政治方向，堅持以黨章為根本遵循，堅持貫徹民主集中制，堅持服務黨和國家工作大局，堅持系統推進，堅持依法治國和依規治黨有機統一。修訂制定《中國共產黨黨內法規制定條例》等黨內法規是加強新時代黨內法規制度建設的重要舉措，體現了黨的十八大以來堅持全面從嚴治黨、依規治黨的實踐成果、理論成果、制度成果。

會議強調，黨內法規制定工作要以新修訂的《條例》為遵循，使黨的領導和黨的建設各方面法規制度相協調，下位法規制度同上位法規制度相銜接。要認真執行新修訂的《黨內法規和規範性檔備案審查規定》，堅持有件必備、有備必審、有錯必糾，切實維護黨內法規和黨的政策的統一性和權威性。要嚴格落實《黨內法規執行責任制規定（試行）》，各級黨組織和黨員領導幹部必須切實擔負起執行黨內法規的政治責任。

從2018年「兩會」前夕意外連續召開二中、三中全會，中共已經長達一年半時間未有召開中央全會。根據慣例，中共中央全會的召開時間，由中央政治局會議決定並提前公佈。從時間上可能提前兩三個月決定，最快的也可能提前兩三天，8月份敲定四中全會的時間，並非意外。

至於此次四中全會的主題，《多維新聞》稱，考慮中央全會通常討論的話題次序是需要提前數月準備且具有戰略性質的，因此面對當下經濟轉型困境以及貿易戰暴露的問題，承繼經濟改革話題做文章應該是大概率事件。另外，精準扶貧和全面建成小康社會目標儘管重要，但是從時間上距離實現目標僅一年時間，因此四中全會的定位肯定是更高層次的小康水準。