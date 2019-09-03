【中美貿易戰】中國駐英大使劉曉明：美國升級貿易戰「砸自己的腳」

當地時間9月2日，英國《每日電訊報》刊登中國駐英大使劉曉明署名文章。文章稱，升級貿易戰不僅「砸了美國自己的腳」，也讓世界經濟雪上加霜。美方反覆無常，中美經貿談判一波三折。

特朗普頻頻對中國舉起關税大棒，中美矛盾加劇。（Getty）

文章指出，美國一些人聲稱「貿易戰容易贏」，認為「關税傷害的是中國，而不是美國」，但紐約聯儲報告稱，對中國輸美商品加徵關税將導致美國每個家庭每年多支出831美元，美國企業和消費者每月支出30億美元的額外税費。穆迪公司預測，如美國繼續實施加徵關税，2020年將使美國企業和消費者損失1,000億美元。

文章稱，世界銀行研究認為，貿易戰的最大受害者恰恰是美國農民和藍領工人。近期美國三大股市顯著下跌，數萬億美元市值蒸發；摩根大通預計，未來12個月美國衰退的可能性上升至近40%。同時，貿易戰使世界經濟遭遇更大逆風；國際貨幣基金組織將2019年世界經濟增長預期調降至3.2%，為近10年來最低；世界貿易組織預計2019年全球貿易增速將降至3年來最低水平。

中美貿易戰愈演愈烈，劉曉明認為，中美解決經貿爭端堅持三個原則至關重要：

一是講求誠信。美方出爾反爾、毫無誠信的言行，嚴重違背了中美兩國元首共識，挫傷了雙方磋商信心。

二是平等尊重。中美經貿談判多次經歷反覆和挫折，根本原因在於美方缺少平等和相互尊重的態度。美方在霸權思維主導下，動輒搞極限施壓、肆意採取霸凌主義的做法，害人又害己。

三是負責擔當。中美關係中存在矛盾和分歧不可怕，關鍵要有解決問題的擔當。

據美國彭博社9月2日報道，知情人士透露，在華盛頓拒絕北京推遲關税生效時間的要求後，中國和美國正在努力就9月份原定的會晤達成一致。