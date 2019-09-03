內地12省市將開展打擊芬太尼類物質犯罪專項行動　為期3個半月

美國曾多次指控，近年盛行於該國的毒品芬太尼（Fentanyl）及類似藥物，主要來源是中國，而國家禁毒委員會（禁毒委）辦公室周二（3日）則稱，自今年5月1日起對芬太尼類物質整類列管以來，中方尚未發現一起製販走私芬太尼類物質犯罪案件。 國家禁毒委還透露，國家禁毒委會同公安部、海關總署、國家郵政局在周一（2日）召開視頻會議，部署在12個省市開展為期3個半月的打擊芬太尼類物質犯罪專項行動。

國家禁毒辦9月3日在北京舉行新聞發布會。（央視新聞）

芬太尼類物質犯罪案件的配套法律已完善

據禁毒委副主任、公安部反恐專員劉躍進通報，今年4月1日，公安部、國家衛健委、國家藥監局聯合發佈公告，宣布從5月1日起對芬太尼類物質實行整類列管。

為解決芬太尼類物質犯罪案件法律適用問題，科學界定芬太尼類物質的依賴性折算標準及其犯罪的立案追訴標準和定罪量刑標準，公安部已完成芬太尼類物質依賴性文獻調研、動物實驗、專家論證等工作，研究擬定了《芬太尼類物質依賴性折算表》；最高人民檢察院、公安部研究擬定了《關於芬太尼類物質犯罪案件立案追訴標準的規定》；最高人民法院、公安部研究擬定了《關於辦理芬太尼類物質犯罪案件適用法律若干問題的意見》。目前這三個配套法律文件已基本完善，近期將按程序審批後對外公布。

芬太尼是一種強力鎮痛劑，適用於治療疼痛和手術鎮痛，與海洛英、嗎啡等藥物效果類似。不過芬太尼較嗎啡強效50至100倍，以藥效迅速，副作用較少著稱，成為有效取代嗎啡的鎮痛用醫療藥物。（VCG）

研究制定芬太尼類物質檢驗技術規範

劉躍進說，為提升芬太尼類物質管控技術水平，消除層出不窮的芬太尼類似物給執法打擊帶來的檢驗鑑定難等技術障礙，公安部統籌協調推進覆蓋全國的1個中心和5個分中心毒品實驗室技術支撐體系建設。

據悉，國家毒品實驗室已累計投入近600 萬元人民幣，研究制定芬太尼類物質檢驗技術規範，建立芬太尼類物質依賴性折算評估的標準技術流程和技術評估體系，完成25個常見品種的急性毒性動物實驗。北京、浙江、廣東、四川、陝西5個區域分中心毒品實驗室共確定3.2 萬平方米的建設用地、260個人員編制、6.16億初期建設及設備採購經費，力爭年底前投入使用，3年內建成世界一流的毒品實驗室體系。

嚴防芬太尼藥物被走私出境，海關總署加大對重點口岸出口貨物的查緝力度，著重查驗出口重點國家的貨物。（資料圖片）

加強排查管控芬太尼類物質生產 嚴防走私出境

在加強排查管控和打擊方面，劉躍進介紹，國家禁毒辦部署在全國範圍開展芬太尼類物質集中摸排專項工作，深入摸排生物醫藥基地和化工園區，核查涉及芬太尼類物質的重點企業和重點人員，清理非法製造芬太尼類物質的風險點。公安部部署清理整頓互聯網上涉及芬太尼類物質的信息，刪除網上芬太尼類物質購銷信息，切斷網上聯絡交易渠道。國家藥監局部署開展芬太尼類藥品生產經營專項檢查，加強對合法芬太尼藥品的管控。

而為了為打擊芬太尼類物質違法犯罪活動，嚴防其走私出境，公安部組織13個省區市開展了打擊網絡販賣芬太尼類物質等新型毒品違法犯罪集群戰役。而國家郵政局頒布了《智能快件箱寄遞服務管理辦法》，推動寄遞企業配備安檢機1.5 萬餘台，並督促寄遞企業嚴格落實「實名收寄、收寄驗視、過機安檢」三項製度。此外，海關總署加大對重點口岸出口貨物的查緝力度，著重查驗出口重點國家的貨物。

（澎湃新聞）