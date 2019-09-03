【中美貿易戰】回應美國核限令　生態環境部：傷害雙方企業

國務院新聞辦今日（3日）舉行新聞發布會，發表《中國的核安全》白皮書。 就美國將中廣核集團及其下屬的三家公司列入到出口管制的實體清單一事，生態環境部副部長劉華當天在會上回應稱，美方此舉泛化了國家安全概念，濫用出口管制措施，不僅對中國企業造成傷害，也對包括美國在內的相關國家企業造成了影響。中方對此堅決反對。

生態環境部副部長劉華在9月3日的新聞發布會上，談及中美核能與核安全合作的問題。（VCG）

劉華並表示，美方通過單邊主義和保護主義政策傷害中國以及世界各國的利益，希望美方停止有關錯誤做法，堅持通過平等協商解決問題。

同時，他還就中美核能與核安全合作提出了四點看法。劉華說，第一，中美核能合作是互利互惠的。中美兩國是核大國，都建立了完整的核工業體系，美國的核能與核安全水平是世界領先的，中美兩國通過實質性的核能合作，引進四台AP1000核電機組，在中國成功的建造、調試、運行，中美雙方的企業都得到了實惠，而且是自覺自願的。

美國商務部8月中旬將中國廣核集團及其3家附屬公司加入黑名單，禁止它們與美國供應商做生意。原因是「相關企業正將美國的核能技術轉為軍用」。（資料圖片）

劉華在第二點中，談到了中美兩國在核安全方面的合作。他指出，在過去的35年中，中美兩國在核安全方面的合作是愉快的、友好的，富有成效的，取得了積極的成果。

因為核安全沒有國界，所以即使在中美貿易摩擦這樣的背景下，我相信中美兩國政府在核安全方面的合作也是不會受到影響的。 生態環境部副部長劉華

劉華稱，第三，除了中美核能合作以外，中國和法國、俄羅斯開展了卓有成效的核能合作，一些重大項目，包括核電廠、乏燃料後處理廠，都取得了實質性的進步。他認為，中國的核能合作是全方位的，並不是隻與美國一個國家開展合作。

劉華提出的最後一點是美國核限令帶來的影響。他說，美方通過核限令對中國企業進行限制以後，中方企業一方面會加強研究開發，不斷提升自主創新能力。另一方面，世界核能合作的市場是廣闊的，除了中美合作以外，還有中國與其他國家的友好合作。他認為，核限令可能最終傷害的還是美國自己的企業。

（第一財經）